BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, TR61 (Antalya, Burdur, Isparta) Düzey II Bölgesinde uygulanacak 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 3 (üç) ayrı mali destek programını 10 Haziran 2019 tarihi itibari ile ilan etmiş bulunmaktadır.
Başarılı projelere toplam 20.000.000 TL tutarında desteğin kullandırılacağı 2019 yılı Mali Destek Programları, referans numaraları ve programlara tahsis edilen kaynaklara ilişkin bilgilere aşağıda belirtilen linklerden ulaşılabilmektedir. Programlar hakkında daha detaylı bilgiler Ajans web sayfasında yayınlanan 2019 Yılı Mali Destek Programları Başvuru Rehberlerinde yer almaktadır.
Başvuru Tarihleri
İnternet Üzerinden (KAYS) Son Başvuru Tarihi : 23.08.2019 / Saat: 23.59
Taahhütname Son Teslim Tarihi : 02.09.2019 / Saat: 17.00
Başvuru Süreci ve KAYS
Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü (en geç 02.09.2019 Saat 17:00’a kadar) içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e- imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Programlar ile ilgili sorular, proje tekliflerinin internet ortamında alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarası açık bir şekilde belirtilerek, elektronik posta ile info@baka.org.tr adresine gönderilebilecektir. Soruların yanıtları Ajans web sayfasında yayınlanacaktır.
Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları
Bilgilendirme ve Eğitim takvimi en kısa süre içerisinde açıklanacak olup, internet sitemizden takip edilebilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı detayları için tıklayınız…
Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi ve ekleri için tıklayınız…
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı detayları için tıklayınız…
Sosyal Kalkınma Mali Destek Program Başvuru Rehberi ve ekleri için tıklayınız…
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı detayları için tıklayınız…
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi ve ekleri için tıklayınız…