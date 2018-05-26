SEÇİM BEYANNAMESİ İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

İŞTE MHP'NİN VAATLERİ

KADER MAHKUMLARINA AF

ESNAFA KREDİ VE AKARYAKIT DESTEĞİ

ÇİFTÇİLERE MAZOT VE VERGİ DESTEĞİ

ÜNİVERSİTE SINAVI KALDIRILACAK

EMEKLİYE MÜJDE

ASGARİ ÜCRETLİYE VERGİ AYARI

ATANAMAYAN ÖĞRETMENE ATAMA

ASKERİ PERSONELE MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

ŞEHİT VE GAZİLER İÇİN DÜZENLEME

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Bahçeli, "İyi Parti'ye giden ve pişmanlık yaşayan ülküdaşım ile kucaklaşmaya hazırım" dedi.MHP'nin, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için seçim beyannamesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıkladı.MHP'nin seçim beyannamesi iki bölümden oluşuyor. İlk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı'nın hedefleri yer alıyor. Bahçeli, bildirgeyi açıklarken "İşte Milliyetçi Hareket, işte fazilet, işte adam gibi adamlık" dedi. Bahçeli'nin bu sözlerini salonda bulunanlar ayakta alkışladı.Af istediğimizde çıldırıyorlar. Biz vatan millet bayrak ülkü diyoruz. Onlar Kandil'in, Pensilvanya'nın peşinden koşuyor. Bizim vaatlerimiz şunlardır: Toplu göçlerin kaynağında çözülmesi politikamız aynen sürdürülecektir.Teröristler, tecavüzcüler, çocuk istirmacları hariç olmak üzere, kader mahkumlarına af çıkarılması.Kredi kartı borcu ve kredi borcuna düşmüş vatandaşlarımızın kurtarılması. AVM yasalarının düzenlenmesi. Esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma imkanı. Esnafımıza vergisiz yakıt.Çiftçilerin kullandığı mazotun üstündeki vergi kaldırılması. Sulamada kullanılan elektirikten vergi alınmaması. Gençlerimizin iş bulana kadar aile sigortasından yararlanması. Kredi burslarından faiz alınmaması.Üniversite sınavlarının kaldırılması.Emeklilik maaşlarındaki farkların giderilmesi. Doğum öncesi kadınımıza borçlanma tanınması. Kadına karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması,zaman aşımının kaldırılması.Asgari ücretlerden vergi alınmaması. 4B'lilerin kadroya alınması. Yardımcı sınıfındakilerin, genel idareye geçirilmesi. Yardımcı sağlık personelin istihdamının yaygınlaşması.Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi. Atanamayan öğretmenlerin kademeli atanması. 3600 ek gösterge sorunu çözülmesi.Uzman çavuşların tümünün kadroya alınması. Özlük hakları ile mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi. Emniyet çalışanlarının özlük haklarının iyileşmesi. Haftalık 40 saatin üzerinde mesai verilmesi. Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi.Şehit anne ve babalarının aldıklarının artırılması, şehit çocuklarına iş imkanı sağlanması. Gazilere ÖTV'siz araç ilanı getirilmesi, malullük verilmeyenlerin gazilik haklarının verilmesi. Gazilere ikinci istihdam imkanı sağlanmalı."