Bağ-Kur’luya emeklilik müjdesi! Borcu siliniyor

Bağ-Kur'lular yapılandırma fırsatı ile borcundan kurtulurken; sağlıktan, istihdam teşvikinden ve 5 puan indirimden yararlanabilecek. Şartlar tamamsa emekli olabilecek



apılandırma fırsatı Bağ-Kur'luların da yüzünü güldürdü. Prim borcu olan ya da geçmişte sigorta süresini donduranlar, önemli imkanlara kavuştu.



HANGİ PRİM BORÇLARI YAPILANDIRILACAK?



31 Mart 2018'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. Bunun için 31 Temmuz'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulması, Ağustos'ta da ödemelerin başlaması gerekiyor. İsteyenler peşin isteyenler de 2'şer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek.



Borçların gecikme faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitin seçilmesi durumunda, ana para ve Yİ-ÜFE tutarıyla hesaplanan borçla belirlenen katsayılar çarpılacak.



YAPILANDIRMAYA BAŞVURULMAZSA NE OLACAK?



Bağ-Kur'lulardan, kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde 31 Mayıs itibariyle prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, Temmuz sonuna kadar ödememeleri ya da yapılandırmamaları halinde, borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak. Daha sonra istenirse bu süreler canlandırılabilecek.



DONDURULMUŞ HİZMET SÜREM VAR. CANLANDIRMAK AVANTAJLI MI?



Bağ-Kur'lular geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan sigortalılık sürelerini daha düşük ödemeyle canlandırabilecek. Bunun için hesaplanan borcun tamamının 31 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekecek. Mevcut uygulamada dondurulan süreler canlandırılmak istendiğinde, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarını güncel değer üzerinden hesaplıyor.



Bu yıl canlandırma yapıldığında aylık tutarın hesabı 700 liradan yapılıyor. Yeni yasa sayesinde primler bugünkü değer üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplanacak. Bu yapılırken borcun faizi silinecek, bunun yerine enflasyona göre hesaplama yapılacak. Peşin ödemede enflasyonun % 90'ı silinecek.



YAPILANDIRMANIN SAĞLAYACAĞI FIRSATLAR NELER?



Sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur'lular, borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak.



Bu kişiler hakkında icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak, İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek, istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak.



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