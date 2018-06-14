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Babasının böbreği hayata bağladı

Babasının böbreği hayata bağladı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

  - Babasının böbreği hayata bağladı 
 - Babasının verdiği böbrekle hayata tutunan genç kız: "Babam sağolsun" 
 - Isparta’da babadan kızına böbrek hediyesi   
  
 Isparta’da böbrek rahatsızlığı ilerleyen ve diyalize girme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken babasının verdiği böbrekle hayata tutunan genç kız, "Babam sağolsun. O her zaman bize baba örneğinin nasıl olduğunu göstermiştir" dedi. 
  Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde babadan kızına böbrek nakli gerçekleştirildi. Isparta’da yaşayan 23 yaşındaki Nurcihan Tuğluk'a, kusma ve baş ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede yapılan muayene sonucunda böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 
  Genç kızın teşhis sonrası ilaç tedavisine başlandığını ancak belirli süre sonra ilacın yeterli olmaması üzerine diyaliz sürecinin başlaması gerektiğini belirten SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Barış Afşar, "Diyaliz ya da organ nakli, başka çaremiz yoktu. Aile ile konuştuk. Verici adaylarını çağırdık, nakil koordinatörlüğümüz aracılığıyla testlere başladık. Yapılan testler sonrasında baba ile dokular uydu" dedi. 
   
  "SDÜ Hastanesi, bölge için büyük bir şans" 
  Aslen Batmanlı olan ve organ bağışı konusunda herkesin duyarlı olmasını isteyen baba Abdullah Tuğluk, "Bölge için büyük bir şans olan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nden çok memnun kaldık. Başta doktorlarımız Doç. Dr. M. Zafer Sabuncuoğlu, Prof. Dr. Barış Afşar ve nakil koordinatörümüz olmak üzere tüm ekip çalışanlarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Kızım sağlığına kavuştu, umarım herkes sağlığına kavuşur" diye konuştu. 
   
  "Her zaman örnek oldu" 
  Böbrek naklinden başka çaresinin kalmadığını anlatan Nurcihan Tuğluk ise, babaları Abdullah Tuğluk’un her zaman kendilerine örnek olduğunu dile getirerek, "Kardeşim ve annem böbreklerini vermek istemelerine rağmen, kan uyuşmazlığı çıkınca, babam her zamanki gibi kendini ve babalığını gösterdi ve 'ben böbreğimi vereceğim' dedi. O her zaman bize baba örneğinin nasıl olduğunu göstermiştir. Onlar benim mutluluğum. Dokular 
uyunca nakil işlemini gerçekleştirmeye karar verdik. Babam sağolsun, Allah razı olsun" dedi  
 
  Laparoskopik yöntemle bağışçılardan böbrek alıyorlar 
  SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. M. Zafer Sabuncuoğlu da hastaların sıkıntılarını, gerçekleştirdikleri başarılı nakillerle gidermenin büyük mutluluk olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Sabuncuoğlu, insanların çoğunun nakil süreci konusunda yeterli ve doğru bilgilendirilmediği için organ bağışçısı olmak konusunda çekimser davrandığına dikkati çekti. 
  Sabuncuoğlu, insanların genelde ameliyat korkusu yaşandığını, ancak kendilerinin laparoskopik yani kapalı yöntemle bağışçılardan böbrek aldıklarını anlatarak, "Naklin ertesi günü bağışçılar ayağa kalkarak ihtiyaçlarını kendileri görebilecek duruma geliyorlar. Bu bizler için çok önemli" ifadelerini kullandı. 
 
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İHA
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ISPARTA HABER
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