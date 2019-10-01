İslamköy’de güçlerini birleştiren ve ‘Babanın Kızları’ markasıyla evlerinde yaptıkları doğal ürünleri satışa sunan İslamköylü Kadın Üreticiler, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Başdeğirmen’e kendi elleriyle yaptıkları gül ve lavanta ile giydirilmiş model bebeklerden hediye eden bayanlar, yaptıkları çalışmalarla Türkiye genelinde iddialı olduklarını söylediler. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, üreten, ev ekonomisine katkı sunan, bulunduğu beldenin tanıtımını gerçekleştiren İslamköylü Üretici Bayanların her zaman yanında olduğunu dile getirdi.İsmini 9.Cumhubaşkanı merhum Süleyman Demirel’in ‘Baba’ lakabından alan ve kendilerine ‘Babanın Kızları’ ismini veren İslamköylü 20 bayan bir araya gelerek gerek köylerinin tanıtımı, gerekse ev ekonomilerine katkı sunmak amacıyla örnek bir işbirliğine imza attı. Çeşitli doğal ve yöresel ürünlerle köylerinde misafirlere kahvaltı yapma imkanı sunan bayanlar Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek, başkana geçen günlerde ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.İslamköylü Kadın Üreticiler adına konuşan Nuray Mustanoğlu, köyde üretici kadınalar pazarı kurduklarını, pazarı canlandırarak, Isparta’ya ve bölgeye yaymak istediklerini söyledi. ‘Her ev bir atölye’ sloganıyla yola çıktıklarını ve evlerinde ürettikleri ürünleri katma değer katarak pazarda satmaya çalıştıklarını belirten Mustanoğlu, köylerinde köy kahvaltısı konsepti de hazırladıklarını dile getirerek, tüm vatandaşları kahvaltıya beklediklerini ifade etti. Mustanoğlu, “Başkanımız ve değerli eşleri bizlere destek oldular ve olmaya da devam ediyorlar. Babanın Kızları olarak yer almaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz doğal ortamda üretiliyor. Domates reçelimiz var, vatandaşlarımızın tatmasını diliyoruz. Köy kahvaltısı, İslamköy’de babanın kızlarından yapılır. Ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz.” dedi.İslamköylü Babanın Kızlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Şehrimize kıyafetlerinizle, doğallığınızla güzel bir renk kattınız. Hazırlamış olduğunuz kahvaltıları gördük, hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hem sizlerin hem de ürettiklerinizin doğallığını biliyoruz, farkındayız. Bu yönde sizlere sonuna kadar desteğiz. İslamköy’ün bilinirliğinin arttırılması yönünden de çalışmalarınızı önemsiyoruz. İslamköy denince aklımıza tabi ki Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel geliyor. Sizler de bunu farklı şekilde daha farklı bir hale getiriyorsunuz. Isparta’yı simgeleyen gül ve lavanta ile yapmış olduğunuz model bebekler, yine yöremize ait ürünlerden yapmış olduğunuz reçellerden dolayı çalışmalarınızdan teşekkür ediyoruz. Bu model bebeklerin önüne bir Isparta, İslamköy yazıldığı zaman farklı bir yere gidiyor ve şehrimizin tanıtımı oluyor. Şehrimizin kültürüne de katkı sağlamış oluyorsunuz” görüşlerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Babanın Kızlarına bazı önerilerde de bulunarak, kahvaltı etkinliklerinin İslamköy’de eski evlere taşınmasının daha faydalı olacağını kaydederek, “Bu faaliyetlerinizi bahçeli eski evlere taşımanız daha farklı bir havaya sokacaktır. Bu imkanları araştırın bizlere de düşen bir iş olursa da yardıma hazırız. Yapmış olduğunuz tüm ürünleri kendiniz yapıyorsunuz, bu da bizleri memnun eden çalışmalar. İleri ki yıllarda çok daha farklı noktalarda olacağınızı düşünüyorum. Eşlerinize de teşekkür ediyorum. Eşleriniz sizlere destek veriyorlar, sizlerde böyle güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Eşlerinizin de burada büyük desteği var. Bu çalışmaların devamında çok güzel şeyler olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.