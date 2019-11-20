Isparta'da Çelebiler mahallesinde merkez şubesi bulunan Ayhan Usta, yeni şubesini Hacılar çeşmesi mevkine açarak kendi ürettiği Adıyaman çiğköte lezzetini Isparta Halkına bir adım daha yaklaştırdı.Hemde çok ekonomik fiyatlara...
Isparta,Burdur,Afyon,Kütahya ve ilçelerine Çiğ köfte bayiliği açmak isteyenlere Ayhan Usta,kaçırılmayacak fırsatlar ve Kendi işinin patronu olmak isteyenlere çeşitli olanaklar sağlıyor.
Anadolu'nun geleneksel lezzeti çiğköfteyi, T.S.E standartlarında üreten Çiğköfteci Ayhan Usta geniş bayi ağı ile çiğköfteyi her eve, her sofraya ulaştırmayı hedefliyor!
KAMPANYALAR TÜM ŞUBELERDE DEVAM EDİYOR!
Hergün malzemesiz çiğköfte 9.90 TL aynı zamanda bir çiğköfte dürüm alana ikinci dürüm çiğköfte bedava,yanında da ayran hediye...!
Diğer bir kampanyada ise 1 kg malzemesiz çiğköftenin fiyatı 9.90 TL'den 7.90 TL'ye düşüyor ve her salı günü uygulanıyor.
BAYİLİK
Tescillenen markası ve çok özel tadıyla Ayhan Usta Çiğköfteleri için bayilik almak veya şube açmak isteyenler için iletişim numarası
0534 200 39 39