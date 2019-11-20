AYHAN USTA'DAN ISPARTA'YA BİR ŞUBE DAHA !

KAMPANYALAR TÜM ŞUBELERDE DEVAM EDİYOR!

9.90 TL

ayran hediye...!

1 kg

7.90 TL

BAYİLİK

0534 200 39 39



























































Isparta'da Çelebiler mahallesinde merkez şubesi bulunan Ayhan Usta, yeni şubesini Hacılar çeşmesi mevkine açarak kendi ürettiği Adıyaman çiğköte lezzetini Isparta Halkına bir adım daha yaklaştırdı.Hemde çok ekonomik fiyatlara...Isparta,Burdur,Afyon,Kütahya ve ilçelerineaçmak isteyenlere Ayhan Usta,kaçırılmayacak fırsatlar ve Kendi işinin patronu olmak isteyenlere çeşitli olanaklar sağlıyor.Anadolu'nun geleneksel lezzeti, T.S.E standartlarında üretenAyhan Usta genişağı ileher eve, her sofraya ulaştırmayı hedefliyor!Hergün malzemesiz çiğköfteaynı zamanda bir çiğköfte dürüm alana ikinci dürüm çiğköfte bedava,yanında daDiğer bir kampanyada isemalzemesiz çiğköftenin fiyatı 9.90 TL'den'ye düşüyor ve her salı günü uygulanıyor.Tescillenen markası ve çok özel tadıyla Ayhan Usta Çiğköfteleri için bayilik almak veya şube açmak isteyenler için iletişim numarası