Ayhan Usta Çiğköfte Şöleni devam ediyor...Bayilikler verilecek!

Ayhan Usta'dan çiğköfte bayilik açma fırsatı!

Ayhan Usta Çiğköfte Şöleni devam ediyor...Bayilikler verilecek!
ISPARTA
G.Tarihi: 03.12.2019 19:08
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Isparta Düğün Salonları
AYHAN USTA'DA BAYİLİK FIRSATLARI
Antalya ve Isparta merkezli sektörün en hızlı büyüyen markası Ayhan Usta, taze kaliteli ve sağlıklı çiğköftelerini Türkiye'nin dört bir yanına götürüyor. Uygun şartlarda bayilik, özel fırsatlar ve profesyonel destek veren Ayhan Usta'dan bayilik al kendi işini kur...!


Burdur, Afyon, Kütahya, Denizli ve ilçelerinde bayilik açmak isteyenler yada çiğköfte işinde ben de varım diyen girişimciler...!
 İşte iletişim ; 0534 200 39 39 


ISPARTA TÜM ŞUBELERDE ÇİĞKÖFTE ŞÖLENİ
Hergün malzemesiz çiğköfte 9.90 TL aynı zamanda bir çiğköfte dürüm alana ikinci dürüm çiğköfte bedava,yanında da ayran hediye...!
Diğer bir kampanyada ise 1 kg malzemesiz çiğköftenin fiyatı 9.90 TL'den 7.90 TL'ye düşüyor ve her salı günü uygulanıyor.

Çiğköfte tutkunkunları için Isparta'da 2 şubesiyle hizmet veriyor.

Şube1: Çelebiler mahallesi Şehit Fethi Bey caddesi
Şube2: Hacılar Çeşmesi mevki

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Ayhan Usta Çiğköfte Şöleni devam ediyor...Bayilikler verilecek!
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