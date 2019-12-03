AYHAN USTA'DA BAYİLİK FIRSATLARI

0534 200 39 39

ISPARTA TÜM ŞUBELERDE ÇİĞKÖFTE ŞÖLENİ

9.90 TL

ayran hediye

1 kg

7.90 TL

Şube1:

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Antalya ve Isparta merkezli sektörün en hızlı büyüyen markasıtaze kaliteli ve sağlıklı çiğköftelerini Türkiye'nin dört bir yanına götürüyor. Uygun şartlarda bayilik, özel fırsatlar ve profesyonel destek veren Ayhan Usta'dan bayilik al kendi işini kur...!Burdur, Afyon, Kütahya, Denizli ve ilçelerinde bayilik açmak isteyenler yada çiğköfte işinde ben de varım diyen girişimciler...!İşte iletişim ;Hergün malzemesiz çiğköfteaynı zamanda bir çiğköfte dürüm alana ikinci dürüm çiğköfte bedava,yanında daDiğer bir kampanyada isemalzemesiz çiğköftenin fiyatı 9.90 TL'den'ye düşüyor ve her salı günü uygulanıyor.Çiğköfte tutkunkunları için Isparta'da 2 şubesiyle hizmet veriyor.