Atık Piller Çöp Değildir

Atık Piller Çöp Değildir
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Atık Piller Çöp Değildir
 
 
Isparta Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve diğer paydaşların ortaklaşa düzenlediği Sıfır Atık Projesi kapsamında ‘Atık Piller Çöp Değildir’ Okullar arası Atık Pil Toplama Yarışması sonuçları belli oldu. Dereceye giren okullara hediyeleri verilirken, Öğretmenevi Toplantı Salonunda ‘Atık Pillerin Yönetimi’ konulu bir seminer verildi.
Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hacı İbrahim Berkil, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, okul idarecileri, öğrenciler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı programda TAP Ankara Sorumlusu Abdullah Ömür katılıcılara bilgilendirmelerde bulundu.
Hayatımızın her alanında pilin varlığından bahseden Abdullah Ömür, pil kullanım çeşitleri, pil kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgiler verdi.
Yıllık 10 bin ton pilin Türkiye’ye giriş yaptığını, kişi başı yıllık pil tüketiminin 185 gram olduğundan bahseden Ömür, nüfusa oranlandığında Isparta’nın bir yılda 45 bin kilogram pil tüketimi gerçekleştirdiğini anlattı.
TAP Ankara Sorumlusu Abdullah Ömür, 2015-2019 yılları arasında Isparta’da toplanan pillerin kilogram bazında istatistiklerini paylaştı. 2015’de 1465 kg pil toplandığını, bunun 541 kilogramının düzenlenen kampanya ile sağlandığını kaydeden Ömür, 2019 yılındaki şu anki rakamları ise 902 kg kampanyadan olmak üzere toplam 990 kg olduğuna dikkat çekti. Ömür, Türkiye’de 2018’de toplam 750 ton atık pil toplandığına işaret ederek, ülkedeki atık pillerin yalnızca yüzde 10’unun toplanabildiğine vurgu yaparken, toplanamayan pillerin ise doğada kaldığını ifade ederek, “Diğer toplanamayan piller hayatımızın her yerinde. Bu konuda daha duyarlı hale gelinmesi gerekiyor” dedi.
Konuşmanın ardından atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okullara ödülleri protokol üyelerince verildi. Yarışmada birinciliği Naşide Halil Gelendost İlkokulu elde ederken ödülü Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu tarafından okul müdürü Murat Akçalıca’ya verildi.
İkinciliği ŞAİK Anadolu Lisesi elde ederken Okul Müdürü Halil Göçer’e ödülü Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hacı İbrahim Berkil tarafından takdim edildi.
Üçüncülük ödülü ise Hafız İbrahim Demiralay İlköğretim Okuluna giderken Okul Müdürü Vejdi Çetiner’e ödülü Isparta Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Betül Üner Karadal tarafından verildi.
Okullara ortak kullanmaları amacıyla birinciye Masa Tenisi Masası, ikinciye spor malzemeleri ve üçüncüye de satranç takımı hediye edildi.
Yine programda sıfır atık projesi kapsamında düzenlenen atık pil toplama uygulamasına büyük destek veren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e de plaket verildi. Başkan Başdeğirmen’in plaketini Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, TAP Ankara Sorumlusu Abdullah Ömür’den teslim aldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in “Kentlerin en önemli sorunlarından birisi ve geleceğimizin en büyük sorunu çevredeki atıklar” sözünü hatırlatan Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Başkan Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda eğitimler ve çevredeki gelişmelerle alakalı her türlü çalışmayı yapıp tüm kesimlere kadar bunun bilincini en üst seviyeye taşımak amacında olduklarını ifade etti.
 
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Atık Piller Çöp Değildir
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