**ATICILIK’TA BAŞARI

TÜRKİYE OKUL SPORLARI GENÇLER A KIZ - ERKEK BASKETBOL YARI FİNAL MÜSABAKALARI ISPARTA'DA

1.BALIKESİR HAYDAR CAVUŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ



2.İZMİR ÖZEL GELİŞİM KOLEJİ



3.ANTALYA KIRMIZI ÇİZGİ ANADOLU LİSESİ



4.İSTANBUL ÖZEL ANAKENT KOLEJİ



5.MERSİN ÖZEL MERSİN EVRENSEL KÜLTÜR TEMEL LİSESİ



6.BURSA ÖZEL FİNAL ANADOLU LİSESİ



7.KONYA MERAM ÖZEL SINAV ANADOLU LİSESİ



8.K.K.T.C YAKIN DOĞU KOLEJİ



KIZLAR :



1.İSTANBUL ÖZEL ŞİŞLİ AÇI ANADOLU LİSESİ



2.ANKARA ÖZEL FATOŞABLA ANADOLU LİSESİ



3.İZMİR ÖZEL KARŞIYAKA TEMEL LİSESİ



4.ANTALYA Özel Adalya Anadolu Lisesi



5.MANİSA Özel Kocatürk Anadolu Lisesi



6.KÜTAHYA Özel Boğaziçi Şehir Anadolu Lisesi



7.MERSİN Toroslar Anadolu Lisesi



8.K.K.T.C Levent Koleji

Hilal Tınaz Türkiye 3.sü29 Ocak – 02 Şubat tarihleri arasında Mersin Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Atatürk Kupası Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden sporcumuz Hilal Tınaz Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.Türkiye Okul Sporları Gençler A Kız-Erkek Basketbol Yarı Final Müsabakaları 07-10 Şubat 2019 tarihleri arasında ilimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.12 farklı ilden kız – erkek toplam 16 okul takımı, 250'ye yakın sporcunun katılacağı Yarı Final müsabakaları Işıkkent ve 6 Mart Spor Salonunda 7 Şubat 2019 Perşembe günü başlayacak.Basketbol heyecanına tüm halkımızı bekliyoruz.Okul Sporları Gençler A Kız-Erkek Basketbol Yarı Final Müsabakaları 07-10 Şubat 2019 tarihleri arasında ilimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ulusal spor organizasyonlarına devam ediyor.2018-2019 Öğretim yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Gençler A Kız-Erkek Basketbol Grup Müsabakaları ilimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.12 farklı ilden kız – erkek toplam 16 okul takımlarının katılacağı Okullar arası Genç A Kız-Erkek Basketbol Yarı Final müsabakaları Işıkkent ve 6 Mart Spor Salonunda 7 Şubat 2019 Cuma günü başlayacak. Kız takımlarımız Işıkkent Spor Salonunda, Erkek takımlarımız ise 6 Mart Spor Salonunda ter dökecek.Yarı final müsabakalarının teknik toplantısı 06 Şubat 2019 Çarşamba günü Saat 17:00’de Gençlik Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilecek.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, tüm sporseverleri 6 Mart ve Işıkkent Spor Salonundaki Basketbol heyecanına davet etti.İRTİBAT İÇİNBASKETBOL İL TEMSİLCİSİMurat SAĞLAMER0 532 514 31 01