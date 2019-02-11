Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Isparta'ya gelişini canlandırmak için,Yörük Türkmen Dernekleri Tren Gar'ında seferber oldu.Bir film için gar'da toplandıklarını belirten Yörük Türkmen Dernekleri duygularını şöyle ifade ettiler:Toroslar Yörük Türkmen FederasyonuIsparta Yörük Türkmen DerneğiSenirkent Akkecili Yörük Türkmen DerneğiGelendost Yörük Türkmen Derneği ile birlikte 6 mart 1930 yılında ilimizi şereflendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk!ün Tren garına gelişi filmi için yerimizi aldık.