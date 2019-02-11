ATATÜRK'ÜN ISPARTA TREN GAR'INA GELİŞİ
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Isparta'ya gelişini canlandırmak için,Yörük Türkmen Dernekleri Tren Gar'ında seferber oldu.
Bir film için gar'da toplandıklarını belirten Yörük Türkmen Dernekleri duygularını şöyle ifade ettiler:
Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu
Isparta Yörük Türkmen Derneği
Senirkent Akkecili Yörük Türkmen Derneği
Gelendost Yörük Türkmen Derneği ile birlikte 6 mart 1930 yılında ilimizi şereflendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk!ün Tren garına gelişi filmi için yerimizi aldık.
İŞTE O KARELER