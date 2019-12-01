* "ARTIK ATABEY ISPARTA'INN EN GÖZDE İLÇESİ"

Atabey'de bugün çifte mutluluk bir arada yaşandı. İlçedeki yapımı tamamlanan 377 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edilirken, doğalgaz da kullanıma açıldı. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği törene AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel'de katıldı.Atabey Belediyesi'nin gurur, Atabey'in mutlu günü. İlçede yapımı tamamlanan sosyal konutların anahtar teslimi ile doğalgaz arzının açılışı nedeniyle tören düzenlendi.Törene Atabey Kaymakamı Göksü Bayram, AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Isparta Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, Torosgaz Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erdemci, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda Atabeyli katıldı.Törenin açılış konuşmasını yapan Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, "doğalgazın ilçemize gelmesine hayal diyenlerle bugün gerçeği yaşıyoruz" dedi.İlçeye bu dönemde 377 sosyal konut kazandırdıklarını söyleyen Başkan Atasoy, hayata geçirdikleri tüm projelere destek veren Milletvekili Özel'e teşekkür etti.9,5 ay gibi kısa bir sürede Atabey'in doğalgaza kavuştuğunu ifade eden AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, "Atabey artık Isparta'nın en gözde ilçesi oldu" diye konuştu.Konuşmaların ardından temsili olarak 15 konut sahibine anahtarları teslim protokol üyeleri tarafından verildi.Anahtar teslim töreninden sonra ise ilk doğalgaz arzı sağlandı ve meşale yakıldı.