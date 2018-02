Rahvan At Severler ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı Denizhan Ulusan ve dernek yöneticileri ile çeşitli ilçelerden gelen at binicileri, Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ı makamında ziyaret etti.Amaçlarının Orta Asya’dan bulunduğumuz coğrafyaya ulaşımı sağlayan Rahvan atlarının günümüzde yaşatılması ve geleceğe aktarılması olduğunu söyleyen Rahvan At Severler ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı ve aynı zamanda SDÜ Genel Sekreter Yardımcısı Denizhan Ulusan, at yarışlarında Isparta’yı temsil ettiklerini söyledi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın insanlara, hayvanlara karşı duyarlı bir kişi olduğunu aynı zamanda kültürel değerlere önem verdiğini aktardı. ‘Ortaya koyduğunuz bu değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz’ diyen Ulusan, atçılık, binicilik olarak Türkiye’de olduğu gibi Isparta’da belli sorunların bulunduğunu dile getirdi. Ulusan, “İlimizi yarışlarda temsil ediyoruz, bazı eksikliklerimiz var. Bunlardan birisi antrenman sahası. Statlarda bulunan koşu pisti gibi bir yere ihtiyacımız oluyor. Sizlerin insanlarımıza, hayvanlara, geleneksel, tarih, kültür ve mimariyi sevdiğinizi biliyoruz. Bizlere pist ve atlar için ahır yapılması noktasında yer tahsisinde bulunmanızı talep ediyoruz” dedi.Isparta’da son günlerde atçılık ve binicilik ile ilgili gelişmeler yaşandığına değinen Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, “Ata sporumuz ortaya çıkarılıyor, ilimizde daha da yaygınlaşıyor. Rahvan atçılığı ile ilgili arkadaşlarımız çalışıyor, belli yerlerde yapılan yarışlara katılıyorlar. Arkadaşlarımızın bizden pist noktasında talepleri var. Ata sporumuz yarışlar için pistlerde belli standartlar aranıyor. Bizlerde arkadaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla yer arayışına geçeceğiz. Ata sporumuzu geliştirmeye yardımcı olmak istiyorum. Ben güzel maç yaparak, top oynayarak büyümedim. Ayağıma ender top değdi ama Isparta Davrazspor’a yardımcı oldum. Yine her ne kadar ata binemiyorsam da ata sporumuz için katkıda bulunmayı düşünüyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” görüşlerinde bulundu.