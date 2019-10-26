Isparta'da pasta yapımı malzemeleri,gereçleri, parti organizasyon , düğün,nişan, yaş günü ve etkinler için gereken tüm süsleme meteryalleri , fırıncılık,pastane ürünleri, hobi ürünlerinin satıldığı tek bir nokta olan Asrın Un bugün resmen törenle açıldı.Açılışa çok sayıda vatandaşın yanısıra, siyasiler,STK'lar ve pasta,fırın,un,sektörünün önemli isimlerine varıncaya kadar ,Türkiye'nin çeşitleri illerinden geldiler,hayılı olsun temennisinde bulundular.Mağaza sahibi Özer bey firmanın çalışmaları hakkında Isparta Haber Muhabirine açıklamalarda bulundu.VİDEOAÇILIŞTAN KARELER...