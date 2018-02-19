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Asgari ücretliler dikkat! Bunu yapan az çalışıp fazla maaş alacak

Asgari ücretliler dikkat! Bunu yapan az çalışıp fazla maaş alacak
ISPARTA
G.Tarihi: 19.02.2018 19:46
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böcüzade

Asgari ücretliler dikkat! Bunu yapan az çalışıp fazla maaş alacak

Son yıllarda çalışanlara özelikle de kadınlara birçok yeni haklar verildi. Bu haklardan biri de ay içinde toplamda 15 gün çalışanlara 30 gün çalışmış gibi maaş verilmesidir. Bu durum sadece maaşla bitmiyor. Üstelik 15 gün çalışma hâlinde 30 gün SSK hizmeti de kazanılmaktadır.

 

Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmaması gerekmektedir. Çoğul gebelik hâlinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 haftalık süre daha ilave edilmektedir. Bu sürelerin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde 1. doğumda 60 gün, 2. doğumda 120, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmesi zorunludur. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere 30’ar gün ilave edilmesi gerekmektedir.

MAAŞLARIN YARISI İŞKUR'DAN
 
Doğum sonrası 8 haftalık analık hâli izninin bitiminden itibaren kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler yarım çalıştıkları sürelerin eksik kalan kısmı için İŞKUR’dan yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilmektedir. Bunun için işçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğumdan sonraki 8 haftalık analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine müracaat edilmesi yeterli bulunmaktadır.
 
Asgari ücretlilere 1603 TL yerine 1810 TL maaş
 
Yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanan asgari ücretliler; aylık bazda hesaplandığında 1603 TL yerine yaklaşık 1810 TL maaşa hak kazanmaktadırlar.
3 çocuğu bulunan bir asgari ücretlinin yarım çalışma ödeneğine hak kazandığını örnek olarak verecek olursak;

Ay içinde 15 gün çalışmışsa işvereninden 801,50 TL maaş alacaktır. Geri kalan 15 gün için ise İŞKUR’dan yaklaşık 1.008 TL maaş alacaktır.

Böylece 6 ay boyunca 1603 TL yerine yaklaşık 1810 TL aylığa hak kazanacaktır. Bu durumda asgari ücretlilerin yarım çalışması hâlinde aylıklarında fazladan 200 TL artış olmaktadır. Üstelik 15 gün çalışmalarına rağmen her ay 30 gün SSK hizmeti de kazanılmaktadır. 
 

KAYNAK(TÜRKİYE GAZETESİ/ İSA KARAKAŞ)
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