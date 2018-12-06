Asgari ücret için kritik gün! Enflasyon+refah payı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün masaya oturuyor. Türk-İş, ücret tespitinde enflasyon oranının yanı sıra refah payının da göz önünde bulundurulmasını isteyecek. İşveren ise işletmelerin sıkıntısına dikkat çekiyor.



Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren 2019 asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısı bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yeni asgari ücretin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması istenen unsurlar masaya yatırılacak.



Toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, yeni asgari ücrette bu yıl gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Irgat, “Bunun yanına ülkenin büyümesi ve gelişmesi de göz önünde bulundurularak refah payı da eklenmeli” dedi.



İŞVEREN TEŞVİK SÜRSÜN DEDİ



TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da asgari ücret belirlenirken sadece enflasyon rakamlarına odaklanılmaması gerektiğine dikkat çekti. Koç, “İşverenler olarak geçmiş enflasyon yerine hedef enflasyonun dikkate alınmasını istiyoruz. Geçmişte yaşamak yerine hedefleri önümüze koymalıyız. İşverenlerimizin maliyeti, ekim ayından itibaren asgari ücret desteğinin kalkmasıyla yüzde 5 arttı.



2019 yılı için bu desteğin artırılarak yeniden uygulanmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerleri için SGK işveren teşviklerinin artırılarak sürdürülmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.



Mevcut ücret bin 603 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.