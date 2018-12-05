- Aranan şahıs yol kontrolünde uyuşturucu maddeyle yakalandı



'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan aranan şahıs, Isparta’da yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta-Antalya Karayolu üzerindeki Sav kasabasında rutin yol kontrolü yapan emniyet güçleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 6 kişiden birinin yapılan GBT sorgulamasında ‘uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan arandığı ortaya çıktı. Şahıslar ve araç üzerinde detaylı arama yapan polis ekipleri, 3 parça halinde 2.60 gram eroin maddesi ele geçirdi. Polis, aranan şahsı gözaltına alarak adli makamlara sevk ederken, araç içindeki 6 şahıs hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



İHA