ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN BÜLTENİ



İsparta il Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların ve araçların yakalanması için 14 Aralık 2018 tarihinde icra edilen yol arama faaliyeti esnasında İstanbul 2’inci Sulh Ceza Hakimliğince “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)’’ suçundan aranan F.A. isimli şahıs yakalanmıştır. Şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadelemiz aralıksız olarak devam etmektedir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





