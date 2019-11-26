ISPARTA İL EMNİYET MMÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

“Yaralama”, “Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alman Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından 2 dosyadan toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan H. N.

“Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Hükümlü Veya

“Yaralama” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan D. D.

“Silahla Tehdit” suçundan 2 yıl hapis cezası ile aranan V. B.

“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık”

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 18.11.2019 ile 24.11.2019 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;Tutuklunun Kaçması” suçlarından 2 dosyadan toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan H. M.suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H. S.İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 43 (Kırk Üç) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Halkımızın huzur ve güveni için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.