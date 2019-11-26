Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 18.11.2019 ile 24.11.2019 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
Aralarında;
- “Yaralama”, “Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alman Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından 2 dosyadan toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan H. N.
- “Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Hükümlü Veya
- “Yaralama” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan D. D.
- “Silahla Tehdit” suçundan 2 yıl hapis cezası ile aranan V. B.
- “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık”
İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 43 (Kırk Üç) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
Halkımızın huzur ve güveni için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.