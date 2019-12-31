ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

“Birden Fazla Kişi İle Tehdit” suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan Ş. G.

“Birden Fazla Kişi İle Tehdit” suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan M. G.

“Silahla Tehdit” suçundan 2 Yıl 1 Ay hapis cezası ile aranan E. A.

“Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması”, “Hırsızlık”, “Dolandırıcılık” ve “Parada Sahtecilik” suçlarından 6 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan H. G.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 23.12.2019 ile 29.12.2019 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 37 (Otuz Yedi) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.