ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak”, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından 5 dosyadan toplamda 6 Yıl 2 Ay hapis cezası ile aranan H. K.

“Silahla Tehdit” suçundan 1 Yıl 8 Ay hapis cezası ile aranan H. Ö.

“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 2 Yıl 2 Ay hapis cezası ile aranan G. G.

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 09.12.2019 ile 15.12.2019 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 35 (Otuz Beş) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.