ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 09.12.2019 ile 15.12.2019 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
Aralarında;
- “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak”, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından 5 dosyadan toplamda 6 Yıl 2 Ay hapis cezası ile aranan H. K.
- “Silahla Tehdit” suçundan 1 Yıl 8 Ay hapis cezası ile aranan H. Ö.
- “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 2 Yıl 2 Ay hapis cezası ile aranan G. G.
İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 35 (Otuz Beş) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.