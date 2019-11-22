ISPARTA İL EMNİYET MÜFÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





Aralarında; “Basit Yaralama”, “Dolandırıcılık” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Kullanmak” suçlarından 4 dosyadan toplamda 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan A. Y.

“Çocukları Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Ettirmek”, suçundan 2 dosyadan toplamda 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan N. Ö. “Yaralama” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M. A. D.

“Cinsel Taciz” suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası ile aranan Ö. A. İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 22 (Yirmi İki) Aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.

Halkımızın huzur ve güveni için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



BÜLTEN 2 Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 11.11.2019 ile 17.11.2019 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;suçundan 2 dosyadan toplamda 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan N. Ö.İsimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 22 (Yirmi İki) Aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Halkımızın huzur ve güveni için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

14.11.2019 tarihinde bir yerel internet haber sitesinde “Aşırı Yüklü Kamyona Şaşırtan Önlem” başlıklı haberinde; 13.11.2019 tarihinde Isparta çevre yolu 142. Cadde üzerinde Migros Kavşağından Kolçelik Kavşağı istikametine doğru seyir halinde olan 32 AL 363 plaka sayılı kamyonetin kasasına koli, çuval vb. eşyalar ile yükleme yapıldıktan sonra, kasa içiresine bir kişinin binerek yüklerin düşmesini engellemek maksadıyla bir eliyle yükleri diğer eliyle araca tutunarak tehlike yaratacak şekilde seyir ettiğini gösteren fotoğraf ve açıklayıcı yazı bulunmaktadır.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 32 AL 363 plaka sayılı kamyonetin sürücüsüne 14.11.2019 tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 65/1 g maddesini “Kasa içerisinde yük üzerinde yolcu taşımak” kuralını ihlal ettiğinden trafik para cezası düzenlenmiştir.Halkımızın huzur ve güveni için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.