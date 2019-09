Isparta Belediyesi tarafından 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri pazar günü ‘Bisikletini Kap Gel’ sloganıyla düzenlenen şehir içi bisiklet turu ile son buldu. Isparta Belediyesi önünden başlayan bisiklet turunda sağlıklı hayat, temiz havaya dikkat çekildi. Şehir içi bisiklet turu etkinliğinde 7’den, 77’ye her yaştan vatandaş bisiklete binerken, birbirinden renkli görüntüler oluşturdu.Isparta Belediyesi önünden başlayan etkinliğe AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.Belediye önünden başlayan bisiklet turu, Mimar Sinan Caddesi, Demirköprü, Aksu Caddesi ile devam ederken, program Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında son buldu. Bisiklet turunda Milletvekili Özel, Başkan Başdeğirmen, Vali Yardımcısı Kubalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gevrek’te pedal çevirdi. Valilik Meydanındaki program profesyonel bisikletli ekip tarafından gerçekleştirilen akrobasi gösterileri ile devam etti.AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Avrupa Hareketlilik Haftasının Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte Isparta’da kutlanmaya başlandığını söyledi. Milletvekili Özel, Isparta ile birlikte 81 ilde de bu haftanın çeşitli faaliyetlerle kutlandığını belirterek, hareketsizliğin insan hayatında oluşturduğu olumsuzluklardan bahsetti. Her yaştan vatandaşın gidebileceği, hareket edebileceği alanların oluşturulması noktasında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in çalışmalar yaptığını dile getiren Özel, “Hareketli yıllar diliyorum. Allah kimseyi hareketinden etmesin. İnsanın en büyük özgürlüğü hareket edebilmek, düşünebilmek, sağlıklı olabilmek, özgür olabilmektir” dedi.Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde pazar günü bir farkındalık oluşturduklarını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, 2002 yılından buyana Türkiye’de ve Avrupa’da bu haftanın kutlandığına değindi. Başdeğirmen, “Bunun değişik amaçları var. Sadece pazar günü bisiklete binmek ve o günü değerlendirmek değil. Bu farkındalığın anlamı, o kadar çok motorlu araçlara alışmışız ki, her şeyi motorlu araçlarla görüyoruz. Artık biraz hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde olmak için bu farkındalığı oluşturmak anlamında bu etkinlik yapılıyor” şeklinde konuştu.Motorlu araçlardan artık biraz vazgeçip, yürümenin ve bisiklete binmenin gerektiğinin altını çizen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bunun hem şahsımıza hem şehrimize faydaları var. Hareketli olmak sağlığımız açısından çok önemli. Gençlikte geçirilen hareketsizliğin acısını yaşlılıkta fark ediyoruz. Hareket etmemiz, spor yapmamız lazım” ifadesinde bulundu.Motorlu araçların tükettiği yakıtın çevreye verdiği zarardan da bahseden Başdeğirmen, “Türkiye’nin en fazla aracı olan illerinden birisiyiz. Bu araçların hemen tamamı şehir merkezindedir. Bu araçların vermiş olduğu egzoz gazları bizleri mutlaka rahatsız ediyor. Bunlardan da kurtulmamız lazım. Trafiğin yoğun olması, strese girmemiz bunların etkileri var” görüşlerinde bulundu.Amaçlarının Isparta’daki bisiklet yollarını daha düzenli hale getirerek, çoğaltmak olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Artık sağdan ve soldan, ara giriş yollarıyla bisiklet yollarının arada kesilmemesi anlamında uzun metrajlı bisiklet yollarını yapmak için projelerimize başladık. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımızla bu konuları görüştük. SDÜ Batı Kampusu-Adliye arasında yeni yaptığımız 5 km’lik yolda gidiş-geliş bisiklet yolu yapma konusunu ele aldık ve projemizi hazırlıyoruz. Amacımız daha çok bisiklete binmek, daha çok yürümek, daha çok arabalardan inmektir. Sizlerin bu etkinliğe destek vermeniz bizler için çok önemliydi. Bu yönden sizlere çok teşekkür ediyorum. Bisiklet akrobasi gösterileri düzenleyen ve bizlere destek veren arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.Konuşmaların ardından meydanda bisiklet akrobasi gösterileri yer aldı.Isparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü 16-22 Eylül tarihleri arasında ortaklaşa düzenlediği Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca anaokulu ve ilkokullarda trafik eğitimi, liselerde konferanslar, Halk Otobüsleri ve servis taşıt şoförlerine yönelik seminerler, engelli vatandaşlarla yürüyüş gibi bir birinden değerli çok sayıda etkinlik düzenledi.