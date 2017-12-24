ISPARTA DİJİTÜRK SERVİSİisparta bilgisayar tamiri

Araç sahipleri dikkat! Tek tek tespit edilecek

Araç sahipleri dikkat! Tek tek tespit edilecek
ISPARTA 0
böcüzade

Araç sahipleri dikkat! Tek tek tespit edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk araçların listelerini alacağız. Bizde egzoz muayenesi yaptıranlar var. Listeden egzoz muayenesi yaptırmayanları tespit edeceğiz dedi.


Araç sahipleri dikkat! Tek tek tespit edilecek
 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Öztürk, Türkiye'de yaklaşık 22 milyon araçbulunduğunu belirterek,"Emniyetten tüm araçların listelerini alacağız. Bizde egzoz muayenesi yaptıranlar var. Listeden egzoz muayenesi yaptırmayanları tespit edeceğiz. Vatandaşı o noktada uyaracağız ve zaman zaman da birlikte denetim sisteminin daha yaygınlaştırılması için çalışma yapacağız." dedi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de motorlu araçların hava kirleticilerin başında geldiğini vurguladı.

Özellikle 15 yaş üstü motorlu araçların daha fazla hava kirliliğine neden olduğunu dile getiren Öztürk, "Türkiye'de yaklaşık 22 milyon araç var. Bu araçların yüzde 30'u 15 yaş üzeri, yaşlı. Bu araçların fenni muayeneleri, egzoz muayenelerine baktığımız zaman, yaşlı araçların fenni muayeneye gelmediğini görüyorum. Bunlar arızalı, hatalı, çevre düşmanı araçlar." ifadelerini kullandı

Özellikle hava kirliliğindeki partikül maddenin en büyük kaynaklarından birinin "dizel" yani "motorin" kullanan araçlar olduğunu aktaran Öztürk, bu araçların fenni muayene ve egzoz muayenesini aksatmadan yaptırmalarının hava kirliliği açısından önemine işaret etti.

Araç sahiplerinin egzoz emisyon ölçümünü 50 liraya yaptırabildiklerini hatırlatan Öztürk, bunu süresinde yaptırmayanların ise yaklaşık bin 50 lira ceza ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Hava kirliliğine neden olan motorlu araçlara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ile bir çalışmaları olduğunu belirten Öztürk, "Emniyetten biz tüm araçların listelerini alacağız. Bizde egzoz muayenesi yapılanlar var. Listeden egzoz muayenesi yaptırmayanları tespit edeceğiz. Vatandaşı o noktada uyaracağız ve zaman zaman da birlikte denetim sisteminin daha yaygınlaştırılması için çalışma yapacağız." diye konuştu.

Bu konuda yerel yönetimlere de büyük görevler düştüğünü anlatan Öztürk, il ve ilçelerde insanların araba kullanımını minimize etmek için bisiklet kullanımını teşvik edecek günler düzenlenmesini istedi.

EGZOZDAN EN ÇOK TRAFİK POLİSLERİ VE TAKSİ ŞOFÖRLERİ ETKİLENİYOR

Öztürk, 50 metreye kadar arabanın egzozundan çıkan kirleticilerin kişileri etkilediğini dile getirerek, hava kirliliğine uzun süre maruz kalan ve risk altındakilerin açık büfede çalışanlar, trafik polisleri, taksi şoförleri, benzin ve motorin dağıtıcıları, otoparklarda ve otoyol gişelerinde çalışan kişiler olduğunu kaydetti.

"Temel hedefimiz vatandaşın daha temiz hava solumasıdır." diyen Öztürk, bu konuda farkındalığın artırılması için Bakanlık olarak "Ulaşım Kaynaklı Hava Kirliliğinin sağlık Üzerine Etkileri" başlıklı bir kitapçık hazırladıkladıklarına da vurgu yaptı.

KİTAPÇIKTAN BİLGİLER

Kitapçıkta, motorlu araçların yaşlandıkça tükettikleri yakıt miktarı ve kirletici emisyonunun arttığı belirtilerek, özellikle yaşlı motorlu, periyodik bakımı ve onarımı yapılmayan, karbüratörlü, istiap haddinin üzerinde yük taşıyan araçlar ile bozuk yollar ve trafik tıkanıklığının hava kirliliğinin artışına neden olduğu bildirildi.

Taşıt emisyonlarının sürüş düzenleri, hız ve trafik sıkışıklığı, rakım, meteorolojik şartlar, aracın tipi, boyutu, yaşı, fenni muayenesi, egzoz muayenesi, emisyon kontrol ekipmanı ile bakımından etkilendiği bilgisine yer verilen kitapçıkta, trafik kaynaklı hava kirleticilerin karbonmonoksit, partikül maddeler, azot oksitler, uçucu organik karbonlar, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), yaz aylarında ozon, karbondioksit gibi maddelerin salınımına yol açtığı belirtildi.

Kitapçıkta motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliğine uzun süre solunum yoluyla maruz kalan kişilerde, akciğer hastalıkları, solunum fonksiyonlarında düşme, sitogenetik bozukluklar, immünolojik hastalıklar, endokrin bozuklukları, kanser, gürültü ve stres gibi hastalıkların görülebileceği aktarıldı.

Kitapçıkta özellikle egzoz muayenesi ve bakım-onarımı yapılmayan dizel taşıtlardan salınan kirleticilere maruz kalma süresine bağlı olarak kişilerde oluşacak AKUT etkilerin ise "Göz ve burun tahrişleri, stres, inme, astım, saman nezlesi, alerjik duyarlılaşma, akciğer fonksiyonlarında zayıflama, baş ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı" şeklinde olduğu bilgisine yer verildi.

TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU "CADDEYE BAKAN PENCERELERİ KAPATIN" UYARISI

Bu konuda kısa vadede alınabilecek önlemlere de dikkat çekilen kitapçıkta, egzoz kaynaklı hava kirliliğini önlemek için kamuoyu algısının oluşturulması, anti-rölanti ve düşük emisyonlu bölge uygulamasının devreye konması, özellikle trafiğin yoğun olduğu Sabah ve akşam saatlerinde trafik polisleri, açık büfede çalışanlar, otoyol gişe ve otopark çalışanları, taksi şoförleri, akaryakıt istasyonlarında çalışanlar ve diğerlerinin maske takmalarının teşvik edilmesi, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çalışanların sağlık muayenesinin periyodik yapılması, trafiğin yoğun olduğu meydana, caddeye ve sokağa bakan pencerelerin kapalı olması gerektiği aktarıldı.

Ayrıca, trafiğin yoğun olduğu ve durma noktasına geldiği yerlerde araçların rölantide çalıştırılmaması, toplu taşıma duraklarının kavşaklar geçildikten sonraki kısımda yapılması, çocukların okula gidişinin bisikletle veya yürüyerek olacak şekilde planlanması ve elektrikli /doğalgazlı toplu taşıma ve taksi kullanılması gerektiği de kitapçıkta paylaşıldı.

Araç sahipleri dikkat! Tek tek tespit edilecek
Yazdır
dr pizzaISPARTA BALIKÇI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
YILIN SON FIRSAT İNDİRİMİ ÖNDER AVM'DEN
ISPARTA BALIKÇI HABERLERİ TAPTAZE BALIKLAR GELDİ
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor
O ücret artık onaysız alınamayacak
Pasaport harçları hakkında önemli karar!
ISPARTA VALİSİ GÜNAYDIN YILIN FOTOĞRAFLARINI SEÇTİ
ISPARTA'DA KAÇAK ALKOLLÜ İÇKİ VE SAHTE BANDROL ELE GEÇİRİLDİ
ISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDI
BAŞBAKAN YILDIRIM BU TARİHTE ISPARTA'YA GELİYOR!
ISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
ISPARTA'DAKİ HACI ADAYLARI BU HABERE DİKKAT
ISPARTA SGK AÇIKLADI O TARİH DEĞİŞTİ
DİVA SEN’den Milli Piyango açıklaması
ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
HER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEK
ISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINA
OHAL Komisyonundan ihraçlarlar için ilk karar
ISPARTA MÜFTLÜĞÜ İNTİHAR OLAYLARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARI
ISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİ
Angelina Jolie'ye benzemek istedi ama...Angelina Jolie'ye benzemek istedi ama...
Demlikte kalan çayı atmayınDemlikte kalan çayı atmayın
ISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLARISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLAR
Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı EtkinlikleriIsparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Yıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!Yıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!
ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİAngelina Jolie'ye benzemek istedi ama...Demlikte kalan çayı atmayınISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLARIsparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı EtkinlikleriYıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA İŞ KAZASI HAYATINI KAYBETTİISPARTA'DA İŞ KAZASI HAYATINI KAYBETTİ20 Aralık 2017
ISPARTA GÖLCÜK BU YOLDAN DAHA YAKINISPARTA GÖLCÜK BU YOLDAN DAHA YAKIN22 Aralık 2017
ŞANSLI İL ISPARTA YİNE KAZANDIRDI...ŞANSLI İL ISPARTA YİNE KAZANDIRDI...20 Aralık 2017
2018 TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET HABER BÜLTENİ2018 TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET HABER BÜLTENİ19 Aralık 2017
ISPARTA SON DAKİKA İNTİHAR HABERLERİISPARTA SON DAKİKA İNTİHAR HABERLERİ20 Aralık 2017
HER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEKHER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEK22 Aralık 2017
ISPARTA'DAKİ MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!21 Aralık 2017
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyorYürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor23 Aralık 2017
Vatandaşa kritik uyarı! Sakın ödemeyinVatandaşa kritik uyarı! Sakın ödemeyin18 Aralık 2017
ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABERARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER22 Aralık 2017
MAAŞLARDAN OTOMATİK OLARAK KESİLECEKMAAŞLARDAN OTOMATİK OLARAK KESİLECEK18 Aralık 2017
ISPARTA VE TÜRKİYE CAM FİLMİ HABERLERİISPARTA VE TÜRKİYE CAM FİLMİ HABERLERİ19 Aralık 2017
ISPARTA VE TÜRKİYE HABERLERİISPARTA VE TÜRKİYE HABERLERİ17 Aralık 2017
ISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU23 Aralık 2017
ISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDIISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI22 Aralık 2017
ISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEKISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEK19 Aralık 2017
ISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINAISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINA22 Aralık 2017
TÜRKİYE BANKA HABERLERİTÜRKİYE BANKA HABERLERİ20 Aralık 2017
İŞTE 2018'İN ZAMLI MAAŞLARIİŞTE 2018'İN ZAMLI MAAŞLARI21 Aralık 2017
ISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDIISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDI22 Aralık 2017