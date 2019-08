Araç sahipleri dikkat! Paranızın yarısını alıyorlar

Trafik kazaları sonrasında ortaya çıkan tazminat hakkı aracı firmaları da harekete geçirdi.

8 GÜN İÇİNDE ÖDENİYOR

2 YIL İÇİNDE DAVA HAKKI

TAZMİNAT NASIL HESAPLANIYOR?

225 BİN TL'YE KADAR ÖDEME YAPILIYOR

KAZAZEDELER YAKIN TAKİPTE

TAZMİNATA ORTAK OLUYORLAR

VEKALETNAMEYE DİKKAT!

ARACIYA PARANIZI KAPTIRMAYIN UYARISI!

Yaralanmalı kaza halinde

Daimi sakatlık durumunda

Vefat durumunda

Kaza geçiren kişilere bir şekilde ulaşan şahıslar, vekalet verilmesi halinde süreci kendileri adına yönetebileceklerini ve bunun kaşılığında alınacak tazminat tutarından belli bir kısmınını hizmet ücreti olarak alabileceklerini ifade ediyor. Tazminat sürecinde verilecek olan vekaletnameler ise kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde ciddi mağduriyetlere yol açabilecekken, alınan komisyon oranları ise kimi aracılarda yüzde 50'yi geçiyor. Bu da 100 bin TL'lik bir tazminatın 50 bin TL'sinin aracılara kaptırılması anlamına geliyor.Emniyet verilerine göre Türkiye genelinde 2018 yılı içerisinde 428 bin trafik kazası meydana geldi. Söz konusu kazalarda 3 bin 373 kişi hayatını kaybederken, 310 bin kişi ise yaralandı.Onca bilgilendirmeye rağmen kaza sonrası halen çok sayıda vatandaşın bilmediği bir hak bulunuyor.Trafik kazaları sonrasında mağdur olanlar ya da yakınları tazminat alabiliyor. Söz konusu haktan yararlanmak için mağdur sürücü, uğradığı zararın türüne göre maddi zararlar, bedeni zararlar veya sürücünün vefat durumunda yakınları üstelenmek üzere bu hallere yönelik olarak ilgili evrakları toplayıp sigorta şirketine başvurması gerekiyor.Tüm evrakların eksiksiz teslim edilmesinin akabinde 8 iş günü içinde mağdura veya ailesine tazminat ödemesi yapılıyor.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. maddesine göre; Maddi ve manevi tazminat davası açabilmek için yasada öngörülen süre 2 yıl olarak belirtiliyor. Kazanın olduğu tarihten itibaren 10 sene sonra da dava açma hakkı zaman aşımına uğruyor.Sigorta şirketlerinden alınan bilgilere göre, tazminat hesaplaması yapılırken birçok durum aynı anda değerlendiriliyor.Kişinin vefat etmesi durumda, vefat edenin yaşı, aylık kazancı ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin yaşı ve vefat edenle akrabalık dereceleri gibi faktörler belirlendikten sonra öngörülen ömürleri hesaba katılıyor.Eğer vefat eden yetişkin bir birey değil de bir çocuk ise ilerde ailesine destek olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak aile bireylerinin yaşı da hesaba katılarak gelecekte çocuktan alabilecekleri maddi destekten mahrum kalma durumu tazminat hesabında göz önünde bulunduruluyor.Yaralanmalı trafik kazalarında ise, yaralanma sebebiyle harcanacak giderler, geçici iş göremezlik hali, tedavi süresi gibi faktörler hesaba dâhil ediliyor.Uzvu kaybetme ve felç olma gibi kalıcı hasarlı trafik kazalarında kayıplarının çalışma hayatlarına ne derece engel olduğu, yakınlarının bu durumdan maddi anlamda ne kadar etkileneceği ve kalıcı zarara uğrayan mağdurun psikolojik sağlık kaybı da göz önüne alınarak trafik kaza tazminatı miktarı ortaya çıkarılıyor.Söz konusu faktörler göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık olarak 225.000 TL'ye kadar trafik kazası tazminatı almak mümkün.Trafik kazaları sonrasında ortaya çıkan tazminat hakkına yönelik çok sayıda vatandaşın sürece ilişkin haber i olmaması aracı firmaların sayısında da büyük artış yaşanmasına neden oluyor.Sayılarının ülke genelinde bine yakın olduğu ifade edilen 'Hasar tespit' ve 'Tazminat çözüm merkezi' adı altında şirketler üzerinden kazazedeler ve aileleri yakın takibe alınmış durumda.Kazaya ilişkin bilgileri nereden temin ettiği bilinmeyen bahse konu şirket yetkilileri, kaza sonrası kazazedeleri, ölüm halinde ise birinci derece yakınlarını arayarak kendilerine vekalet verilmesi halinde sigorta şirketlerinden tazminat alabileceklerini ifade ederek ikna görüşmeleri yapıyor.Bunun için mağdurlar üzerinde zaman baskısı da kuran aracılar bir şekilde ikna ettikleri kişiler adına sigorta şirketlerinden talep ettikleri tazminat oranları üzerinden hizmet bedeli altında belli bir komisyon alıyor. Bu oran ise ağırlıkla yüzde 25 şeklinde ifade edilse de kötü niyetli kişiler tarafından bu oran yüzde 50'nin üzerine kadar çıkabiliyor. Bu da 100 bin TL'lik tazminatın 50 bin TL'sinin komisyon olarak alınması anlamına geliyor.Öte yandan aracı kurumlara süreci yönetmeleri için verilen vekaletnameler de farklı mağduriyetlerin kapısını aralıyor. Kimi aracı kurumların aldıkları vekaletnameler üzerinden tahsil ettikleri tazminatların haricinde oranı az bularak kişi adına sonradan dava açtığı belirtiliyor.Uzmanlar ise vekalet verirken, vekaletname ile vekile hangi yetkilerin verileceğinin bir takım sınırlamalar dahilinde kısıtlı olarak verilmesi noktasında uyarıyor.Sigorta sektörü yetkilileri ise kaza sonrası tazminat hakkı olan mağdurları uyarıyor. Aracılara ihtiyaç olmadan hak sahiplerinin gerekli evraklar ile zamanında sigorta şirketlerine başvurmaları halinde farklı oranlarda tazminatların alınabileceğine dikkat çeken yetkililer, neredeyse tüm sigorta şirketlerinin internet sayfalarında da izlenecek yol ve gerekli evraklara ilişkin bilgilerin de bulunduğunu ifade ediyor.Kaza sonrası tazminat talebi için başvuru esnasında istenen evraklar;Trafik kazası tespit tutanağı,Kati hastane raporu,Tedavi masraflarını gösteren belgeler ve faturalar, Zarar gören arabanın fotoğrafları,Mağdur olan kişinin banka, şube ve IBAN no bilgileri gerekiyor.Kazayı gösteren trafik kazası tespit tutanağı,Sakatlık derecesini gösteren hastane heyet raporu,Zarar gören kişiye ait en son gelir belgesi,Kişiye ait banka, şube ve IBAN no bilgileri gerekiyor.Kazadaki kusuru gösteren trafik kazası tespit tutanağı,Savcılık onaylı ölü muayene tutanağı,Veraset ilamı, Vukuatlı nüfus kayıt örneği,Vefat eden kişinin en son gelir belgesi,Vefat eden kişiye ait banka, şube ve IBAN no bilgileri gerekiyor.KAYNAK: YENİ ŞAFAK/KENAN BİTER