Araç sahipleri dikkat! 2019 MTV zam oranları belli oldu

2019 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı yüzde 23.73 artacak. Öte yandan söz konusu oranın 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.



Motor hacmi 1300 cc ve 1300 cc’den daha küçük 1-3 yaş araçlardan;



Fiyatı 40.000 TL’yi aşmıyorsa 919 TL



Fiyatı 40.000-70.000 TL arasında ise 1010 TL



Fiyatı 70.000 TL’yi aşıyorsa 1103 TL MTV alınacak.



1301 cc-1600 cc arasındaki araçlar için;



Fiyatları 40.000 TL’yi aşmıyorsa 1604 TL



Fiyatları 40.000-70.000 TL arasında ise 1760 TL,



Fiyatları 70.000 TL’yi aşıyorsa 1921 TL MTV ödenecek.



1601 cc-1800 cc motor hacmine sahip araçlardan;



fiyatları 100.000 TL’yi aşmıyorsa 3108 TL,



100.000 TL’yi aşıyorsa 3391 TL MTV alınacak.



Motor hacmi 1801 cc ile 2000 cc arasındaki araçlar;



fiyatları 100.000 TL’yi aşmıyorsa 4895 TL,



100.000 TL’yi aşıyorsa 5341 TL MTV ödeyecek.



PASAPORT ÜCRETLERİ



Buna göre yeni pasaport harçlarında rakamlar şöyle olacak:



1 yıllık 200,80 TL’den 248.26 TL’ye



2 yıllık 327 TL’den 405 TL’ye



3 yıllık 465 TL’den 575 TL’ye



4-10 yıl 656 TL’den 811 TL’ye çıktı.



Defter bedeli de 108 TL’den 133 TL’ye çıktı. 10 yıllık pasaport almak isteyen biri 940 TL’den fazla ücret ödeyecek.



KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI 290 LİRA OLACAK



Yeni yılla birlikte, ehliyet harcı da 495.70 TL'den 613 liraya yükselecek.



Kırmızı ışıkta geçenlerin cezası da 235 liradan 290 liraya çıkacak.