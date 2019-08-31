2 milyon araç sahibi için son uyarı

Bakanlık, motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla sürdürdüğü denetimlere devam ediyor.



Geçen yıl ölçüm yaptırmayan araç sahiplerine toplam 972 bin 24 lira idari para cezası uygulandı.



Bu yılın ilk yarısında ölçüm yaptırmayan araç sahiplerine uygulanan idari para cezası 612 bin 364 lira oldu.



Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan 1 milyon 931 bin 125 araç sahibi uyarılacak. Egzoz muayenesini yaptırmayanlara bin 546 lira para cezası uygulanacak. Standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 93 lira idari para cezası verilecek.



Çevre Kanunu kapsamında motorlu taşıt sahipleri egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere egzoz emisyon ölçümü yaptırmak zorunda.



