Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Volkan M.İ'nin kullandığı 46 AAZ 985 plakalı otomobil, Demirciler Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında refüje çarparak ters döndü.Yanmaya başlayan otomobil, çevredekiler tarafından söndürüldü. Sıkıştıkları araçtan güçlükle çıkarılan sürücü ile Sefa S, Çiğdem A. ve Pınar K. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.ANTALYA (AA) -