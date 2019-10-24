​Antalya ve Burdur protokolünden Başkan Başdeğirmen’e ziyaret

​Antalya ve Burdur protokolünden Başkan Başdeğirmen’e ziyaret
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Isparta Düğün Salonları
Antalya ve Burdur protokolünden Başkan Başdeğirmen’e ziyaret
 
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) olağan yönetim kurulu toplantısına katılmak üzere Isparta’ya gelen misafirler, toplantı öncesinde Başkan Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette bölgenin kalkınması amacıyla yapılması gereken çalışmalara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, BAKA toplantısı öncesinde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve meclis üyelerine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunmak istediklerini dile getirdi. Ercengiz,  “Şükrü başkanımız daha önceden Kalkınma Ajansının yönetim kurulu üyesiydi.  Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olması nedeniyle 5 yıl kalkınma ajansında birlikte mesai yaptığımız dönemde tanıştık” derken, Belediye Başkanı olarak da Isparta’ya güzel hizmetlerde bulunacağını söyledi. Ercengiz, “Sayın başkanımıza ve meclis üyesi arkadaşlarına başarı dileklerinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e hayırlı olsun dileklerini ileten Burdur Valisi Hasan Şıldak da, “Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen beye hayırlı olsun demek için belediyemizi ziyaret ettik. Kendisi belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi öncesinde de mesaimiz olan birlikte çalıştığımız Ticaret Sanayi Odası Başkanımız olarak tanıdığımız bir kişi. Belediye seçimlerinden başarıyla çıktı, kendisini öncelikle tebrik ediyoruz, hayırlı olsun diyorum. Çalışma arkadaşları ve meclis üyeleri ile birlikte hayırlı ve ağız tadıyla bir çalışma dönemi temenni ediyoruz, kendisine başarılar diliyoruz” görüşlerinde bulundu. 
BAKA’nın Isparta’daki ekim ayı olağan toplantısını ilk defa kendi binalarında yapacaklarını söyleyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, Başkan Başdeğirmen’in Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve ajans yönetim kurulu üyesi iken döneminde BAKA’nın ofislerinin yapıldığını dile getirdi. Vali Karaloğlu, “BAKA taşındı ancak biz ilk defa yönetim kurulu toplantısı yapmış olacağız. Başkanımıza seçimlerden sonra hayırlı olsun demek istedik. Hem de BAKA’nın kendi ofisinde ilk toplantımızı yapacağız. Başkanımızın da bu konuda katkısı çok, kendisine teşekkür ediyoruz. BAKA’da alacağımız kararların illerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Ziyaretinizle bizlere güç kuvvet veriyorsunuz. Ziyaretleriniz bize haz veriyor, teşvik ediyor. Sizin vermiş olduğunuz teşviklerle, desteklerle bizlerde daha güzel hizmet etmek için burada hazırız. Şehrimizin yaşam şartlarını ferah düzeyini daha ileri götürebilmek için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Daha güzelini yapmak için de elimizden gelen ne varsa görevimiz sürecinde en yükseğine kadar yapmak için mücadelemize devam edeceğiz.
Tabii ki bizler burada sadece belediyeciliğin rutin işlerini değil, sosyal belediyeciliği de çok önemseyerek hizmetlerimizi yapmak istiyoruz. Çünkü insanımızın ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Toplumun genelini ilgilendirenlerin dışında ihtiyaç sahibi olup da ferdi olarak çalışmalarımızı da üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Sayın valilerimizde bizlere çok destek veriyor. Komşu illerimizle hep irtibat içerisindeyiz. Burdur Belediye Başkanımızla da birçok konuda istişare edebiliyoruz. BAKA yönetiminde olmamız bizim çok daha fazla sizlerle istişare ederek sizlerin fikirlerini almamıza katkı sağlayan bir kurul. Yönetim kurulumuz orada da çok kaliteli işler yapıyor.
 
Bizim amacımız şehrimize hep beraber en güzel hizmeti verebilmek. Sizleri burada görünce bizler son derece mutlu olduk. İnşallah bu desteğinizin devamıyla daha güzel işler yapacağımız inancındayız” şeklinde konuştu.  
 
Ziyaretin ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, misafirlerine günün anısına Isparta gül ürünleri ve ahşaba işlenmiş gül ve lavanta tablolarından hediye etti.
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