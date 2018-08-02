

- Batı Akdeniz ihracatı yükselişini sürdürüyor



- Batı Akdeniz ihracatı yılın ilk 7 aylık döneminde yüzde 10,36 artış göstererek, 1 milyar 68 milyon 377 bin dolara ulaştı. Bölgeden sadece Temmuz ayında gerçekleşen ihracat ise yüzde 10,59 artışla 136 milyon 60 bin 513 dolar oldu. Batı Akdeniz’den en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasının başında Çin Halk Cumhuriyeti yer aldı.

Batı Akdeniz ihracatı yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Buna göre, ihracat yılın geride kalan 7 aylık döneminde yüzde 10,36 artış göstererek, 1 milyar 68 milyon 377 bin dolara ulaştı. Batı Akdeniz’den gerçekleşen ihracatın yarısından fazlasını yaş meyve sebze ve maden sektörü gerçekleştirdi. En fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektörde en büyük ihracat artışı ise demir ve demir dışı metaller sektöründe yaşandı. Sektörün ihracatı yüzde 72,54 oranında artışla 59 milyon 200 bin 416 dolar oldu. En fazla ihracatı gerçekleştirilen yaş meyve sebze sektöründe artış yüzde 15,92 olurken, rakam 300 milyon dolara yaklaştı. Yaş meyve sebze sektörü ihracatının örtü altı sebze üretiminin başlamasıyla daha da artması bekleniyor.



En fazla ihracat Çin’e

Antalya, Burdur ve Isparta'dan en fazla ihracat Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleşti. İhracatın en fazla artış yaşandığı ülke ise Rusya oldu. Rusya’ya ihracat yüzde 166,73 oranında artışla 70 milyon 253 bin 903 dolara yükseldi. Rusya’ya gerçekleşen ihracatın büyük bölümünü yaş sebze meyve sektöründen oldu. Örtü altı sebze üretiminin başlamasıyla birlikte bu rakamın ve ihracat artış oranının daha da yükselmesi kaçınılmaz görülüyor. UR-GE Projeleri ile alternatif pazar olarak geliştirilen ve kısa sürede bölgenin asli pazarları arasındaki yerini alan Birleşik Devletlere gerçekleşen ihracat ise 50 milyon dolara yaklaştı.



İHA

