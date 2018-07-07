Anneye 1300 lira

Devlet anne olanlara maddi destek sağlıyor. Çocuk sahibi olan kadınlar devletten doğum yardımı alıyor. Hükümet, 2018 yılı içerisinde 283 bin anneye 293 bin bebek için 124 milyon 695 liralık kaynak aktardı.





Aile Bakanlığı tarafından yardımlar kapsamında ilk çocuğunu kucağına alan annelere bir kereye mahsus olmak üzere 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için de 600 liralık yardım sağlanıyor. Böylece 3 çocuklu anne devletten bin 300 lira doğum yardımı alıyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca geliştirilen 'e-rapor' sistemi sayesinde doğum raporları elektronik ortama aktarıldı. Bundan sonra vatandaş bürokrasiyle uğraşmayacak yeni doğan her bebeğin kimliği adresine gönderilecek..