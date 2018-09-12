Anne ve babanın velayet sorunu minik kızı gözyaşlarına boğdu

Anne ve babanın velayet sorunu minik kızı gözyaşlarına boğdu
ISPARTA
G.Tarihi: 11.09.2018 23:07
0
Isparta Düğün Salonları
  - Anne ve babanın velayet sorunu minik kızı gözyaşlarına boğdu 
  - Babasından polis zoruyla alınarak annesine götürülmek istenen çocuğun yürek burkan feryadı: 
  - “Gitmek istemiyorum, lütfen beni götürmeyin”   
 
 - Antalya'da yaklaşık 7 yıl önce eşinden ayrılan ve kızının velayeti kendisinde bulunan, ancak geçen temmuz ayında velayeti anneye verilen kızını gören baba, kızının darp edildiğinden şüphelenmesi üzerine gittiği hastanede darp raporu aldı. Kızın yeniden babaya verilmesinden bir süre sonra babanın Isparta'daki evine giden polisler çocuğu alıp anneye götürmek istediği sırada minik kızın feryadı yürekleri dağladı. 
  Antalya’da 2012 yılında kızı doğduktan sonra eşinden ayrılan ve yaklaşık 7 yıldır kızının velayeti kendisinde olan baba Gökhan Köse, geçen temmuzda velayeti annesine verilen kızını görmek için ağustos ayında Tekirdağ Çorlu’ya gitti. Görüş gününde, kızını polis nezaretinde eski eşinden teslim alan baba Gökhan Köse, kızının yanına gelmeden önce hastaneye gittiklerini söylemesi üzerine durumdan şüphelendi. Kızının vücudunda çeşitli izler tespit eden Köse, hastaneye gitti. Köse, kızının vücudundaki izlerin darp nedeniyle oluştuğu yönünde hastaneden rapor aldı. Olayın adli boyut kazanmasıyla birlikte küçük kız ve babası daha sonra polis merkezine giderek, anneden şikayetçi oldu. 
  Yaşanan olayın ardından bir süre önce babadan alınarak velayeti tedbiren annesine verilen küçük kız, bu kez yeniden savcılık talimatıyla babaya teslim edildi. 25 gündür kızıyla birlikte Isparta’da bulunan babanın Gönen ilçesindeki evine 7 Eylül günü saat 20.30 sıralarında polis geldi. Eve gelen polislerin, baba Köse ve evde bulunanlara savcılık talimatıyla çocuğunun anneye teslim edileceğini ve çocuğun alınacağını söylemesi üzerine 7 yaşındaki D.N.K. gözyaşlarına boğuldu. Minik kızın o anlarda kameraya yansıyan görüntüleri ise yürekleri dağladı. 
  Kameraya yansıyan görüntüde, evde bulunanlar polislere ‘Yapmayın’ diye hitap ederken, çocuk ise gözyaşları içerisinde “Gitmek istemiyorum baba, ben anneme gitmek istemiyorum. Lütfen beni götürmeyin. Lütfen” diyerek feryat etti. Bu sırada eve gelen polislerden biri küçük kızı sakinleştirmeye çalışırken, evde bulunanlar da, “Lütfen sakin ol” diyerek çocuğu teselli etmeye çalıştı. Olayın ardından adli makamlarla görüşen polis ekipleri, daha sonra çocuğun alınmayacağını beyan ederek evden ayrıldı. 
  7 yaşındaki D.N.K.’nın daha sonra verilen başka bir karar sonrasında, dün yeniden tedbiren anneye teslim edildiği öğrenildi. 
 
AW488482_01AW488482_02AW488482_03


İHA                   
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'dan ödüllü kartpostallık ve çerçevelik fotoğraflar
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması operasyonunda 5 tutuklama
Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor
Isparta'da Otobüs durakları temizleniyor
Isparta'da cadde ve sokaklarda yol,yaya geçidi çizgi çalışmaları
Başkan Günaydın: “Isparta’nın hizmetçiliğinden memnunum”
Isparta'da iş adamlarına ITSO’dan KGF Müjdesi
Ana hedef Yükseköğretim Mekanları Tasarım Kılavuzu hazırlamak
Isparta'da Mustafa Şener Ortaokulu Hizmete Girdi
Karayollarından Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!
Isparta'da Girişimcilik Eğitimi
Isparta'da Kurumlara 400 Kişi Alınacak
Yargıtay'dan emsal kredi kartı kararı!
Resmen başladı! Altında çifte kazanç
Bir dönem sona erdi! Artık yazılmayacak
Isparta merkezli 8 ilde FETÖ Operasyonu!
Tüm Isparta tekli eğitime geçti
Isparta ISUBÜ’de Rektörlük devir teslim töreni ISUBÜ’DE REKTÖRLÜK DEVİR TESLİM TÖRENİ
“Isparta’nın ekonomik çalışmaları ITSO Ekonomi Kampusu’nda yürüyecek” “ISPARTA’NIN EKONOMİK ÇALIŞMALARI ITSO EKONOMİ KAMPUSU’NDA YÜRÜYECEK”
Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Gündüz’den Vali Günaydın’a nezaket ziyareti KARA HAVACILIK OKULU KOMUTANI TUĞGENERAL GÜNDÜZ’DEN VALİ GÜNAYDIN’A NEZAKET ZİYARETİ
ISPARTA AYAZMANA ÇOCUKLARA HEYECAN VERECEK!
Isparta’daki çöp ev temizlendi
"İntihar oranları son 40 yılda yüzde 50 artış gösterdi"
KYK Isparta İl Müdürü Kurt: “Kimse açıkta kalmayacak”
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Sigortasız işçiye emeklilik müjdesiSigortasız işçiye emeklilik müjdesi06 Eylül 2018
Isparta'da 9 sürücüye havadan kırmızı ışık cezası Isparta'da 9 sürücüye havadan kırmızı ışık cezası 07 Eylül 2018
Isparta'da proje başvuruları 1 Ekim’e kadar devam edecekIsparta'da proje başvuruları 1 Ekim’e kadar devam edecek05 Eylül 2018
Isparta MEB Gülçin Kız Öğrenci Yurdu TanıtımıIsparta MEB Gülçin Kız Öğrenci Yurdu Tanıtımı05 Eylül 2018
Karayollarından Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıKarayollarından Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı05 Eylül 2018
Isparta'da evinden1.5 kilogram esrar çıktı Isparta'da evinden1.5 kilogram esrar çıktı 06 Eylül 2018
ISPARTA - ANTALYA ÇEVRE YOLUNDA TRAFİK KAZASIISPARTA - ANTALYA ÇEVRE YOLUNDA TRAFİK KAZASI08 Eylül 2018
DOĞAL VE NATUREL ÜRÜNLER ISPARTA GURME'DEDOĞAL VE NATUREL ÜRÜNLER ISPARTA GURME'DE06 Eylül 2018
Bakanlık listeyi yayınladı: Bu ürünleri sakın almayın!Bakanlık listeyi yayınladı: Bu ürünleri sakın almayın!05 Eylül 2018
Isparta'da Kurumlara 400 Kişi AlınacakIsparta'da Kurumlara 400 Kişi Alınacak11 Eylül 2018
Yargıtay'dan tarihi karar! Artık o maaşı alabileceklerYargıtay'dan tarihi karar! Artık o maaşı alabilecekler05 Eylül 2018
SGK açıkladı: Yüz binlerce işçiyi etkileyecekSGK açıkladı: Yüz binlerce işçiyi etkileyecek09 Eylül 2018
Isparta merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı Isparta merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı 09 Eylül 2018
Yargıtay'dan emsal kredi kartı kararı!Yargıtay'dan emsal kredi kartı kararı!11 Eylül 2018
Isparta’da rekor trafik cezalarıIsparta’da rekor trafik cezaları08 Eylül 2018
Isparta'da Trafik Kazası! Araç okulun bahçesine uçtu Isparta'da Trafik Kazası! Araç okulun bahçesine uçtu 09 Eylül 2018
Isparta'da Yurt ve apartçılar otogar çevresine kamp kurdu Isparta'da Yurt ve apartçılar otogar çevresine kamp kurdu 07 Eylül 2018
Resmen başladı! Altında çifte kazançResmen başladı! Altında çifte kazanç11 Eylül 2018
Bir dönem sona erdi! Artık yazılmayacakBir dönem sona erdi! Artık yazılmayacak11 Eylül 2018
Prof. Dr. Diler, ISUBÜ Rektörü olarak atandı Prof. Dr. Diler, ISUBÜ Rektörü olarak atandı 06 Eylül 2018