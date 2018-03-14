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Anlaşma sağlandı! Devlet o parayı geri ödeyecek

Anlaşma sağlandı! Devlet o parayı geri ödeyecek
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böcüzade

Anlaşma sağlandı! Devlet o parayı geri ödeyecek

Manisa'da düzenlenen iş dünyası istişare toplantısına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, devletin özel sektöre 1985 yılından bu yana verilmeyen 140 milyar liralık KDV iadesini ödeyeceğini belirterek, bunun ekonomiyi canlandıracağını söyledi.

 

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Manisa Ticaret Borsası iş birliğiyle 'Manisa iş dünyası istişare toplantısı' düzenlendi.

140 MİLYAR LİRALIK KDVİADESİ
 
Türkiye'nin iş yapma kolaylığı endeksinde 140 ülke içinde dünyada 60'ıncı sırada olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu listede Türkiye'nin ilk 20 ülke içinde olması gerektiğini kaydetti.
 
Yeni reformların hayata geçeceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 1985 yılından bu yana hiçbir tüccarın devletten KDV iadesi alamadığını belirtip, KDV üzerinde çalışma yapıldığını dile getirdi.
 
Hisarcıklıoğlu, "KDV'den hep alacaklıyız. Hep de 'Ya bu devlet alacağına şahin' diyoruz. Devlet bize bir türlü borcunu ödemez. Bakanla oturduk. Hepimizin toplamda 140 milyar lira alacağımız var. Bunda anlaştık. 140 milyar lirayı belirli bir takvim içinde devlet, Türk özel sektörüne ödeyecek. 140 milyarın şu pazara girdiğini bir düşünün. Ekonominin ne kadar canlanacağını düşünün. Bu yasa tasarısıyla birlikte devletten alacaklıysan, 3 ayda ödeme mecburiyetinde. Ödemezse sen de devlete faiz yazacaksın. Her şey eşit. O bize yazarsa sen de ona yazacaksın" diye konuştu.
 
SAVUNMA SANAYİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
 
Teknolojik sıçrama açısından savunma sanayinin vazgeçilmez olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bugün Afrin'de kullanılan mühimmatın büyük bir kısmı Türkiye'de üretildi. Ne kadar dışarıya bağımlıysan o kadar elin kolun bağlı. Savunma sanayi kümelenmesi de Manisa'da olacak" diye konuştu.
 
2017 yılı başında ekonomide yaşanan sıkıntıları hatırlatan Hisarcıklıoğlu, geçen yıl uyguladıkları nefes kredisinin ikincisini de üyelerine sunmak için çalıştıklarını açıkladı.
 
Hisarcıklıoğlu, geçen yıl 1 milyon üyeden 681 binine düşük faizli, faizsiz ya da kefil olarak destek verdiklerini söyledi. İstihdam seferberliğine de dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, üyelerine seferberliğe destek olun çağrısı yaptı. Hisarcıkıloğlu, "Türk özel sektörü olarak geçen yıl dünyada bir ilki yaptık. Üye başına bir kişinin istihdamını sağladık. Tarihimizde bu bir ilktir. 0 vergi geliyor. Sadece işçinin maaşını vereceksiniz. Bu teşvikler üç yıl sürecek. Bu teşviklerden yararlanın" dedi.
 
Yerli otomobille ilgili de konuşan Hisarcıklıoğlu, bütün illerin yerli otomobilin yapımına talip olduğunu belirterek, "2021'de ilk yerli otomobile binmiş olacağız. Herkes diyor ki 'bunu biz de yapalım'. Manisa'ya bu yakışır. İnşallah çalışmalar bittikten sonra neresi verimli olur belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
 

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