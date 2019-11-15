Isparta'ya özgü değerleri kayıt altına almak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yürütülen “Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti Projesi”, TRT2’de yayınlanan “Geleneğin Kalp Atışları” programında tanıtıldı.Anadolu kiliminin ele alındığı programın 38’inci bölümünde Ispartalı 96 yaşındaki Selver Karakale yaşam hikayesini anlattı. Programda, Yörük hayatından gelen kilim ve kilim türü dokumaların Isparta’nın dokuma kültürünü oluşturduğunu belirten Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Genç, bunlara örnek olarak çuval, heybe, namazlık, torbaları gösterdi.Yörük kültüründe ilim ve sanat kavramının birbirinden ayrılmadığının altını çizen Doç. Dr. Genç, dokumayı insanın kendini tanıma ve bilme süreci olarak değerlendirdi. Doç. Dr. Genç, “Kilim üzerindeki yanış dediğimiz motifler, birer anlatım dilidir. Orta Asya’dan günümüze gelen süreçte her bir yanışın her bir rengin kendine göre ifadesi vardır.” dedi.Geleneğin Kalp Atışları Programı 38. bölüm