- Isparta Davrazspor Kulübü tarafından hazırlatılan profesyonel teaser (fragman) ile oyuncuların antrenmanlarda verdiği mücadele ön plana çıkarılarak, taraftar ve sporseverler tek yürek halinde kentin takımını desteklemeye çağrıldı.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup’ta mücadele eden Isparta Davrazspor, 30 Eylül Pazar günü seyircisi önünde Antalya ekiplerinin Konyaaltı Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Isparta Atatürk Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma öncesinde pembe-yeşilli takımın oyuncularının antrenman esnasında çekilen profesyonel teaser ile taraftar ve sporseverler maça davet edildi. Kısa videoda, futbolcuların maça hazırlıkları sırasında canla-başla antrenman yaptıkları gözlenirken, hocalar tarafından da oyunculara çabukluk ve başarı konusunda telkinlerde bulunulduğu gözleniyor.Yaklaşık 1 dakika 14 saniyeden oluşan teaserin sonunda ise Isparta Davrazsporlu oyuncular tarafından taraftar ve sporseverlere, “Biz buradayız, ya sen?” mesajı verilerek, 30 Eylül 2018 Pazar günü saat 15.00’te oynanacak olan maça davette bulunuyor.İHA