Eğirdir Belediyesi ve Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2019 Yılı Yelken Federasyonu İl Temsilciliğinin Faaliyet Programında yer alan Eğirdir Altın Elma Optimist Yarışlarının dördüncüsü bugün yapılan yarışlarla start aldı.Türkiye Yelken Federasyonu tarafından görevlendirilen Muğla, İstanbul, Sinop ve Isparta hakemleri tarafından yönetilen Eğirdir 4. Altın Elma Optimist yarışları heyecanı Eğirdir’de başladı. Optimist yarışlarını Hakem Teknesinden izleyen Eğirdir Belediye Başkan Vekili Veli Güngör etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, sporcu ve hakemlere Eğirdir Belediye başkanımız Veli GÖK adına başarılar diledi.4. Eğirdir Altın Elma Optimist Yarışmaları Eğirdir Limanında pazar güne kadar sürecek. Yarışlar Pazar günü yapılacak Ödül töreninin ardından son bulacak.