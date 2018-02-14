Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda içki yapımında kullanılan 500 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.İlçede içki yapımında kullanılan etil olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti. Tespit üzerine dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi’ndeki bir apartmanın bodrum katında bulunan depoya baskın düzenleyen ekipler, içki yapımında kullanılan plastik bidonlar içerisinde 500 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili F.K isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.ANTALYA (İHA)