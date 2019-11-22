Eğirdir Belediyesi bülteni

AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün çalışmaları sonucu İlçe Turizmine kazandırılan Elektrikli Güneş Panelli gezi teknesi kısa zamanda ilgi odağı oldu. Bugün Akşehir'den gelen 35 kişilik öğretmen kafilesi Eğirdir'de gezerek elektrikli tekne turu da yaptılar. Akşehir Yıldırım İlkokulu Öğretmenleri Eğirdir'in güzelliği ve misafirperverliğine hayran kaldılar.Eğirdir Belediyesine ait Citta Slow Marketlerden Eğirdir Elmasından yapılan ürünleri satın alan misafirler yemek yedikten sonra Eğirdir'den memnun ayrıldılar.Akşehir'den gelen öğretmen kafilesi Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'e misafirperverliği ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.