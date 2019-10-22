Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Diyarbakır'da ilk kez düzenlenen Oda/Borsa Akreditasyon Çalıştayına katıldı. Isparta Ticaret Borsamızı temsilen ise Genel Sekreterimiz Ali Koyak ve Akreditasyon personelimiz Veli Karaçay çalıştaya iştirak ettiler.Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın ev sahipliğinde ev sahipliğinde Diyarbakır’da 3 gün boyunca süren Akreditasyon Çalıştayında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyarbakır’ın manevi kültürün sağlam kalesi ve medeniyetler şehri olduğunu söyledi.Akreditasyon konusunun önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Kendimizi devamlı yenilemek ve geliştirmek zorundayız. Kurumsal bir yapıya kavuşmalı, profesyonel şekilde çalışmalıyız. İşte akreditasyon sistemi bize bu konuda en iyi yol haritasıdır. TOBB yönetimi olarak bu işe verdiğimiz önemin bir göstergesi de sistemi ve kriterleri sürekli revize etmemiz. Daha objektif ve daha verimli olabilmek adına; denetimler, ziyaretler ve eğitimlere ayırdığımız kaynağı hep artırıyoruz. Sistemi devamlı geliştirip, daha iyi hale getiriyoruz” dediKonuşmasında Marka illerin, ilçelerin temelinde marka olan Oda-Borsalar'ın olduğunu anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Şehrinizi marka yapmak üzere, liderliği de sizler üstlenecek, camiamıza, girişimcilerimize rehberlik edeceksiniz. İllerdeki, ilçelerdeki tüm paydaşları bir araya toplayarak onları harekete geçireceksiniz. Bu noktada, hizmet kalitesini daha da artırmak için, üyelerimizin, firmalarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını toplamaya devam etmemiz lazım" şeklinde konuştu.Yurt dışında da Türkiye’deki oda borsa sisteminin örnek alındığını anlatan TOBB Başkanı, “Alman Odalar Birliği Başkanı bize misafir oldu ve dedi ki bizim sizden öğreneceğimiz çok şey var” ifadesini kullandı.Standartları daha da yükseltmeleri gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Başardık diye durmak da yok Zira artık dünyada sadece ülkeler markalaşmıyor. İller, hatta ilçeler marka haline geliyor, rekabette öne çıkıyorlar. İlin, ilçenin kanaat önderleri sizlersiniz. Marka illerin, ilçelerin temelinde marka olan Oda-Borsalar vardır. Şehrinizi marka yapmak üzere, liderliği de sizler üstlenecek, camiamıza, girişimcilerimize rehberlik edeceksiniz. İllerdeki, ilçelerdeki tüm paydaşları bir araya toplayarak onları harekete geçireceksiniz. Bu noktada, hizmet kalitesini daha da artırmak için, üyelerimizin, firmalarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını toplamaya devam etmemiz lazım. Bizden daha fazla nasıl hizmet bekliyorlar, bunu görmemiz lazım. Camiamıza yakışan kalitede ve aktif çalışan kurumlar olmamız lazım” dedi.