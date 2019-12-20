Akreditasyon Belge Yenileme Denetimi Tamamlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Belge yenileme denetimi kapsamında, Türk Loydu Yetkilisi H.Uğur Aykaç tarafından iki gün süreyle Borsamızda gerçekleştirilen denetim başarıyla tamamlandı.Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Özdemir, Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Özdemir, Genel Sekreter Ali Koyak, Akreditasyon sorumlusu Veli Karaçay ve Kalite sorumlusu Nurgül Barlas’ın hazır bulunduğu Akreditasyon belge yenileme denetimi başarılı bir şekilde tamamlanarak Borsa hizmet kalitesi bir kez daha tescillendi.Borsamızın hizmet kalitesini ve üye memnuniyetini arttırmaya yönelik çıkılan bu yolda üyelerimize beş yıldızlı hizmet vermek hep önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla kazanılan başarının, Borsamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ederiz.