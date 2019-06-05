NÖBETÇİ FIRINLAR

3 günlük Ramazan Bayramında hizmet verecek olan fırınlar belirlendi buna göre;

4 Haziran Salı: Yeşil Yayla Ekmek Fırını (Gülcü Mah.3532 Sok. No:43- Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını (Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Cad. 58/60), İlavus Ekmek (Yakaören Köyü)

5 Haziran Çarşamba: Yeşil Yayla Ekmek Fırını (Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 - Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını (Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Cad. 58/60), Merve Ekmek Fırını (Halife Sultan Mahallesi 3412 Sokak No:3), Yedişehitler Fırını (Yedişehitler Mahallesi 2987 Sokak No:3/1), İlavus Ekmek (Yakaören Köyü)

6 Haziran Perşembe: Yeşil Yayla Ekmek Fırını (Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 - Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını (Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Cad. 58/60), Merve Ekmek Fırını (Halife Sultan Mahallesi 3412 Sokak No:3), Yedişehitler Fırını (Yedişehitler Mahallesi 2987 Sokak No:3/1), Karadeniz Unlu Mamulleri (Işıkkent Mahallesi 264 Cadde No:42/1), İlavus Ekmek (Yakaören Köyü)



ARANABİLECEK TELEFON NUMARALARI

Isparta Belediyesi vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri için bayram öncesi, sırası ve sonrasında gerekli tüm tedbirleri aldı. Buna göre Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü 24 saat esasına göre çalışmalarını kesintisiz sürdürecek.

Vatandaşların istek, şikâyet ve taleplerini iletebilecekleri telefon numaraları şu şekilde:

Alo Zabıta: 153

İtfaiye: 112

Mezarlıklar Müdürlüğü:188

Su Arıza: 185

Belediye Santral: 0 (246) 211 60 00