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Akkeçili Köyü Yörük Şöleni

Isparta Senirkent’te Yörük Şöleni

Akkeçili Köyü Yörük Şöleni
ISPARTA
G.Tarihi: 18.06.2018 15:02
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Isparta Düğün Salonları
İŞTE BENLİĞİMİZ, KÖKÜMÜZ, BİZ BUYUZ
Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, bu yıl 7’ncisi düzenlenen Akkeçili Köyü Yörük Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneğinin Yörük Şölenine katıldı. Birlik ve beraberliğin arttırılması, kültürün yaşatılması amacıyla her yıl Senirkent Akkeçili’de düzenlenen Yörük Şölenine katılan Başkan Günaydın, “İşte bizim benliğimiz, kökümüz, biz buyuz. Biz yayla, dağ, köy çocuklarıyız. Cumhuriyeti yaşatanlar bizleriz” dedi.
Senirkent İlçesine bağlı Akkeçili’de bu yıl Ramazan Bayramının üçüncü günü düzenlenen Akkeçili Köyü Yörük Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneğinin düzenlendiği şölende birlik ve beraberlik mesajları verilirken, etkinliklerle Yörük kültürü yaşatıldı. Programa katılan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, devamlı olarak köylere gittiğini hatırlatarak, sevginin katıksız olarak köylerde olduğunu söyledi. Günaydın, “Bu manzara, bu coşku, bu insanlar burada bir araya geldi. Özümüzü, benliğimizi ortaya çıkaran, bu organizasyonda emeği geçenlere samimiyetle teşekkür ediyorum. İşte bizim benliğimiz, kökümüz. İşte biz buyuz. Biz yayla, dağ, köy çocuklarıyız. Cumhuriyeti yaşatanlar bizleriz. Bu yaylalarda Yörük kültürünü yaşatmanın anlamını çıkarıyoruz. Geleceğin de teminatı olduğumuzu da ispatlıyoruz. Geleceğin teminatı yine bizleriz. Büyük imparatorluklar ve Türk devletlerini kuranlar Türklerdir, Yörüklerdir. Bu yaylalarda bu kutlamaları, kültürün bu şekilde yaşatılmasını önemsiyorum. Törelerimizi sevelim, sayalım, devam ettirelim. Bu geleceğimizi de ortaya çıkaracaktır” dedi.
Bu yaylanın farklı güzellikleri olduğunu da belirten Başkan Günaydın, “Ardıç kokuları burnumuza geliyor. Ardıç sağlık açısından önemlidir. Bu ağacı merak edenler buraya gelmelidir. Ardıç ağaçlarının altı birer ev haline gelmiş, her aile bir ağacın altında yer alıyor. Isparta’mızda temmuz ayında büyük bir Türklük kutlaması yapılacak. Benliğimizi, özlüğümüzü, tarihimizi ortaya koymamız lazımdı bunların adımları atıldı. Etnografya Müzesini kurduk, devamında da Ergenekon Müzesinin yapımı devam ediyor. Yağlı Pehlivan güreşlerimizin ikincisini düzenleyeceğiz” şeklinde bilgiler verdi.
Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Küçükyaman da, “Bizler Yörük Türkmenler olarak Türkün öz kültürünü yaşatmak amacıyla bahar geldiğinde yaylalara göçeriz. Şenliklerimizi, şölenlerimizi yaparız. Eylül’ün ikinci haftasında Söğüt’te Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şölenimizi yaparak kışında salon faaliyetlerimize geçiyoruz. Kendisi de bir Yörük olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ‘Arkadaşlar gidip Toroslara bakınız orada bir Yörük çadırı var ve dumanı tütüyorsa bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi yenemez’ demiştir. Bende ‘Atam o çadır, o duman Toroslarda da ülkemin bütün her yerinde tütüyor ve tütecek’ diyorum, birlik beraberliğimizin Akkçeli’den ülkemize yayılması dileklerinde bulunuyorum” görüşlerinde bulundu.
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve bu şölene katılan herkese teşekkür eden Akkeçili Köyü Yörük Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği Şükrü İbişoğlu da, “Türk yurdu, Yörük yurdu Almadüzü Kuruçeşme’ye Toroslarda Yörüklerin başkenti diyoruz. Bugün burada hep birlikteyiz. Yörükler biraz aykırı, biraz sert belki de biraz terstir. Baktığınızda ortada kalabalık göremiyor gibi olursunuz ancak her ardıç ağacının altında bir devlet var. Herkes bağımsız başına buyruk bir şekilde, obasını kurmuş oturmuş” şeklinde konuştu.


ISPARTA BELEDİYESİ
 
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