Akdeniz Belediyeler Birliğinin (AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi. 31 Mart seçimlerinin ardından geçen Haziran’da yapılan olağan meclis toplantısında AKBB Başkanlığı’na bu dönemde de seçilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Isparta’da bulunan belediye başkanları ile birlikte Bölge İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ev sahipliğinde Belediye Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleşen buluşmada önümüzdeki 5 yıllık hizmet süreci, birliğin çalışmaları ve işbirliği konuları ele alındı.Toplantıda konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Batı Akdeniz’in üç ilinden birisinin Isparta olduğuna değinerek, BAKA başta olmak üzere Isparta, Burdur, Antalya’nın birlikte çalışan üç il olduğunu söyledi. Akdeniz Belediyeler Birliği olduğu sürece Akdeniz’in tümüyle beraber işbirliği içerisinde birçok çalışmaya imza atılacağını kaydetti. Başdeğirmen, “Buradaki amaç şehirlerarasındaki gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılabilmesi ve eşit şekilde tüm illeri büyütebilmek. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman daha güçlü ve daha ileriye gidebilme imkanına sahibiz” derken, Isparta ile ilgili bilgiler verdi.Isparta’nın gelişmekte olan bir şehir olduğunu ve Isparta belediyelerinin ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayan Başkan Başdeğirmen, AKBB Başkanı Hakan Tütüncü’nün, Türkiye Belediyeler Birliğinde encümen üyesi olduğunu ve dolayısıyla bir köprü vazifesi de gördüğünü dile getirdi. Başdeğirmen, “Isparta turizm anlamında altın yıllarını başlattığı bir dönemdeyiz” diyerek kentin sosyal, kültürel ve turizm değerleri ile ilgili konuştu. Isparta’nın tanıtımı ve bilinirliliğinin artması noktasında AKBB’nin destek vereceğini umut ettiğini dile getiren Başdeğirmen, “Sizlerle burada nereye yürünmesi gerekiyorsa sayın başkanımız ve değerli yönetim kurulu üyeleriyle gereken çalışmaları yapacağız. İşbirliğini devam ettirdiğimiz sürece güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Şimdiden şehrimize, bölgemize yapacağı katkılardan dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.AKBB Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yeni dönemin ilk bölge toplantısını Isparta’da yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yeni dönemin herkese hayırlı olması dileğinde bulunan Tütüncü, birliğin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Tütüncü, “Belediyeler Birliği adından da anlaşılacağı üzere bir olma beraber olma yeri. Buralar günlük siyasi çekişmelerin çok üstünde bulunan birlik ruhunu geliştirmeye yönelik çalışması gereken kurumlar. Önemli olan bir masanın etrafında toplanabilmek, müşterek sorunlara çareler arayabilmek belediyelerimize daha iyi hizmet yapabilecekleri bir vasatı oluşturabilmek ama bununla birlikte en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de çeşitli formlar, türler halinde karşımıza çıkan tecrübe paylaşımları. Bunu tamamlayan en önemli hususlardan birisi de eğitim çalışmaları. Bunun için bu dönemde bunları gerçekleştirmek için tüm gayretlerimizi göstereceğiz” dedi.Yapılan bölge toplantılarının öneminde bahseden AKBB Başkanı Hakan Tütüncü, birlik ruhunun güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, “Belediyelerin ortak problemlerini gün yüzüne çıkarabileceğimiz yer bu çatı altıdır. Belediyeler birliğimiz belediyelerimizin ortak müşterek sorunlarının çözümü konusunda önemli bir misyon üstlenen bir kliktir. Birlik beraberlik içerisinde bölgelerimizdeki yerel yönetim kalitesini arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Birlikteyiz ve beraberiz. Akdeniz Belediyeler Birliğinin kapısından içeri siyaset girmez, siyasi yaklaşım, siyasi bir anlayış bugüne kadar Akdeniz Belediyeler Birliğinde asla kabul etmediğimiz bir husustur. Adından da anlaşıldığı şekilde burası bir birliktir. Gönüller bir olmalı, zihinler bir olmalı, dimağlar bir olmalı, amaçlar, gayretler, çabalar bir olmalı. Bütün bunların neticesinde de birlikten kuvvet doğar prensibinin hakim olduğu, bunun en güzel şekilde yaşandığı bir ortamı kendimize, belediyelerimize sağlamak önemli olacak” görüşlerinde bulundu.