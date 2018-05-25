Isparta

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen toplantı ile seçim beyannamesini açıkladı. Seçim beyannamesini açıklamasının ardından 600 milletvekili adayı kamuoyuna tanıtıldı.Ak Parti İl Başkanı Av.Osman Zabun ve Isparta milletvekili adayları Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz ve Ayşe Nur Akbay sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.Diğer Öncelikli Hızlı Tren Projeleri (Proje Çalışmaları Devam Edenler) - Antalya – Konya – Kayseri - Antalya –– Burdur – Kütahya – Eskişehir - Erzincan-Erzurum-Kars - Kırıkkale-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla - Kırıkkale-Çorum-Samsun - Sivas-Malatya 2023 perspektifinde Doğu-Batı ve Kuzey-Güney akslarında yapılması planlanan diğer hatların etüt projeleri devam etmektedir.15,8 milyar TL maliyetli projenin ilk 10 adedi için sözleşme imzalanmıştır. Kalan 96 adet YHT setinin ise yeni düzenlenen Sanayi Geliştirme Programı (SİP) mevzuatı kapsamında yüksek teknolojiye sahip kritik alt sistemlerin milli üretimini destekleyecek şekilde temin edilmesi sağlanacaktır.Demiryoluyla yük taşımacılığını artırmak amacıyla 21 yerde lojistik merkez kurulması planlanmış ve bunlardan 8’i işletmeye açılmıştır. 1 lojistik merkez hizmete açılma aşamasındadır. Yapımı devam eden lojistik merkezlerin sayısı 5, ihale aşamasında olan 3, proje aşamasında olanların sayısı ise 4’dür.