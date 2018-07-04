- Isparta’da son seçimlerde 5.kez TBMM’de halkı temsil etme hakkı kazanan Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti’de ilk kez milletvekili seçilen Mehmet Uğur Gökgöz’ün rozetini kendi elleriyle taktı.Isparta’da 24 Haziran Genel Seçimleri’nde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderilen Milletvekilleri mazbatalarını aldıktan sonra kayıt işlemlerini yaptırdı.Isparta’da daha önce AK Parti İl Başkanlığı görevi yapan ve son seçimde ilk kez TBMM’de milletvekili seçilen Mehmet Uğur Gökgöz’ün milletvekilliği rozetini, 5.kez milletvekili seçilen Süreyya Sadi Bilgiç taktı.Tecrübeli milletvekili Bilgiç, Gökgöz’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.Bilgiç, daha önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı ve Başkan Yardımcısı görevlerinde de bulunmuş ve son seçimlerde aday gösterildiği 5.milletvekilliği seçiminde yeniden TBMM’de Isparta’yı temsil hakkı elde etmişti.İHA