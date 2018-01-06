Isparta PastaneleriISPARTA DİJİTÜRK SERVİSİisparta bilgisayar tamiri

AHMET TURAL ISPARTA'DA YENİDEN SEÇİLDİ

AHMET TURAL ISPARTA'DA YENİDEN SEÇİLDİ
ISPARTA 0
böcüzade
Ahmet Tural güven tazeledi

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin bugün genel kurulu gerçekleştirdi. Tek listenin katıldığı seçimlerde mevcut başkan Ahmet Tural ve ekibi güven tazeledi.
 
 
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin bugün seçimli genel kurulu yapıldı.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen genel kurula Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, Ticaret İl Müdürü Özcan Kesmen, Halk Bankası Müdürü Kamil Kara, oda başkanları, çevre illerin kredi ve kefalet kooperatifi başkanları ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını da Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu yaptı.
Göreve geldiklerinde 1 milyon 540 bin lira olan kredi plasmanını 10 yılda 44 milyon liraya çıkardıklarını belirten Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Tural, takip oranının ise yüzde 5 oranında olduğuna dikkat çekti. Tural, “Bu da ortaklarımızın yani Ispartalı esnaf sanatkarın borcuna ne kadar sadık olduğunun bir göstergesidir. Şu an itibari ile 500 bin lira limitli 10 yıl vadeli olan işyeri edindirme kredisine müracaat eden esnaf ve sanatkarlarımıza kısa sürede kredileri kullandırma gayretindeyiz. Aynı zamanda 500 bin TL limitli 5 yıl vadeli olan sıfır araç edinme kredisine müracaat eden esnaf ve sanatkarlarımıza kredilerini sorunsuz olarak kullandırarak yeni araç almalarını sağlamanın mutluluğu içerisindeyiz. İşletme kredisi limitimizde kooperatifimiz 1. Grup olduğundan dolayı en yüksek limit olan 200 bin liradır.
*** Esnaf sicil affı istiyor
Esnafımızın kredi ulaşma konusunda sicil yönünden sorunları oluyor. 2018 yılından beklentimiz etkin bir sicil affının çıkarılması ve tüm bankaların zorunlu olarak bu affı uygulamaya koymasıdır. Devletimiz esnaf ve sanatkarımıza oldukça destek veriyor, kaynağımızda var ancak sicil affı olmadığı için krediye ulaşmakta güçlük çekiyorlar. 2018 yılında yönetim olarak 40 milyon lira kredi kullandırmak hedefiyle esnaf ve sanatkarlarımızın hizmetinde olarak faydalanmalı için her zaman olduğu gibi yönetim kurulumuz ile tüm gayretimizle çalışacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylemiş olduğu gibi bizim kooperatifçiliğimiz, gerçek esnaf ve sanatkarı alın teri dökeni maddi ve manevi destekleyerek sevgiyle kucaklamaktadır.”
*** Tural yeniden başkan
Konuşmanın ardından yönetim ve denetim kurulu raporları üyeler tarafından onaylandı.
Daha sonra açık oylama usulü ile seçime geçildi. Mevcut Başkan Ahmet Tural ve ekibinin tek liste halinde girdiği seçimde Tural güven tazeleyerek, yeniden başkan seçildi. Ahmet Tural’ın yönetiminde ise Ramazan Şişman, Mehmet Çelik, Kaya Öksüz ve Halil İbrahim Dışpınar yer alıyor.
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta - Eğirdir Arasına 'Turistik Tren' Seferleri Konacak
VALİ GÜNAYDIN'DAN DAVRAZ TANITIMI
SDÜ'YE EK ÖDENEK TAHSİS EDİLDİ
ISPARTA VALİSİ OKUL MÜDÜRLERİNE ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
AHMET TURAL ISPARTA'DA YENİDEN SEÇİLDİ
ISPARTA DİYANET - SEN BAŞKANI AKCİL’DEN TEPKİ
Isparta Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Belli Oldu
ISPARTA'DA ODA SEÇİMLERİ BAŞLIYOR
MÜJDE ISPARTA'DA DUBLE YOLA ONAY ÇIKTI
ISPARTA'DAKİ TAŞERON İŞÇİLER BU HABERE DİKKAT!
3 milyon memura büyük fırsatı!
Usta oyuncu Münir Özkul vefat etti
Taşeron işçiye çok önemli uyarı
Burdur’da Jandarmadan operasyon
ISPARTA'DATEŞERON İŞÇİLER BİLGİLENDİRİLDİ
ISPARTA'DA TÜP PATLADI
Kapıdan kovun talimatı!
Sürücüler dikkat! 4 bin TL cezası var
ISPARTA KYK'DA KADRO BAŞVURULARI BAŞLADI
Bakan açıkladı! Her daire için zorunlu olacak
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Başbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
BUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİ
Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?
ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARI
ISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİ
Doğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyorBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİ
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

EPDK'dan flaş karar! Artık serbest olduEPDK'dan flaş karar! Artık serbest oldu30 Aralık 2017
ISPARTA'DA HİBE PROGRAMI KAÇIRMAYIN!ISPARTA'DA HİBE PROGRAMI KAÇIRMAYIN!03 Ocak 2018
Kadroya geçen taşeron işçinin ücreti belli oldıuKadroya geçen taşeron işçinin ücreti belli oldıu02 Ocak 2018
Ekmekte yeni dönem başladı!Ekmekte yeni dönem başladı!01 Ocak 2018
ISPARTA'DA TOKİ KONUTLARININ YAPILACAĞI YER AÇIKLANDIISPARTA'DA TOKİ KONUTLARININ YAPILACAĞI YER AÇIKLANDI30 Aralık 2017
Bakan açıkladı! Her daire için zorunlu olacakBakan açıkladı! Her daire için zorunlu olacak04 Ocak 2018
Kapıdan kovun talimatı!Kapıdan kovun talimatı!05 Ocak 2018
Vatandaşa uyarı! Sigorta o kazayı ödemiyorVatandaşa uyarı! Sigorta o kazayı ödemiyor02 Ocak 2018
MÜJDE ISPARTA'DA DUBLE YOLA ONAY ÇIKTIMÜJDE ISPARTA'DA DUBLE YOLA ONAY ÇIKTI05 Ocak 2018
ISPARTA'YA ÖZGÜ İMAR DÜZENİ YAPILACAKISPARTA'YA ÖZGÜ İMAR DÜZENİ YAPILACAK03 Ocak 2018
ISPARTA'DAKİ TAŞERON İŞÇİLER BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ TAŞERON İŞÇİLER BU HABERE DİKKAT!05 Ocak 2018
ISPARTA'DA OLUŞAN GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBETTİISPARTA'DA OLUŞAN GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBETTİ01 Ocak 2018
Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?03 Ocak 2018
Dar gelirliyi ev sahibi yapacak sistem geliyorDar gelirliyi ev sahibi yapacak sistem geliyor31 Aralık 2017
İş hayatında yeni dönem başladı! 6 ay cezası varİş hayatında yeni dönem başladı! 6 ay cezası var02 Ocak 2018
Ehliyet ve pasaport alacaklar dikkat!Ehliyet ve pasaport alacaklar dikkat!01 Ocak 2018
ISPARTA'DA İNTİHAR GİRİŞİMİ ! DURUMU AĞIR!ISPARTA'DA İNTİHAR GİRİŞİMİ ! DURUMU AĞIR!31 Aralık 2017
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması30 Aralık 2017
Tüketicilere müjde! Binlerce TL ödemeye sonTüketicilere müjde! Binlerce TL ödemeye son04 Ocak 2018
Isparta - Eğirdir Arasına 'Turistik Tren' Seferleri KonacakIsparta - Eğirdir Arasına 'Turistik Tren' Seferleri Konacak05 Ocak 2018