AHMET TURAL ISPARTA'DA YENİDEN SEÇİLDİ

Ahmet Tural güven tazeledi



Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin bugün genel kurulu gerçekleştirdi. Tek listenin katıldığı seçimlerde mevcut başkan Ahmet Tural ve ekibi güven tazeledi.





Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin bugün seçimli genel kurulu yapıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen genel kurula Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, Ticaret İl Müdürü Özcan Kesmen, Halk Bankası Müdürü Kamil Kara, oda başkanları, çevre illerin kredi ve kefalet kooperatifi başkanları ve çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını da Türkiye Kahveciler Kıraathaneciler ve Büfeciler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu yaptı.

Göreve geldiklerinde 1 milyon 540 bin lira olan kredi plasmanını 10 yılda 44 milyon liraya çıkardıklarını belirten Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Tural, takip oranının ise yüzde 5 oranında olduğuna dikkat çekti. Tural, “Bu da ortaklarımızın yani Ispartalı esnaf sanatkarın borcuna ne kadar sadık olduğunun bir göstergesidir. Şu an itibari ile 500 bin lira limitli 10 yıl vadeli olan işyeri edindirme kredisine müracaat eden esnaf ve sanatkarlarımıza kısa sürede kredileri kullandırma gayretindeyiz. Aynı zamanda 500 bin TL limitli 5 yıl vadeli olan sıfır araç edinme kredisine müracaat eden esnaf ve sanatkarlarımıza kredilerini sorunsuz olarak kullandırarak yeni araç almalarını sağlamanın mutluluğu içerisindeyiz. İşletme kredisi limitimizde kooperatifimiz 1. Grup olduğundan dolayı en yüksek limit olan 200 bin liradır.

*** Esnaf sicil affı istiyor

Esnafımızın kredi ulaşma konusunda sicil yönünden sorunları oluyor. 2018 yılından beklentimiz etkin bir sicil affının çıkarılması ve tüm bankaların zorunlu olarak bu affı uygulamaya koymasıdır. Devletimiz esnaf ve sanatkarımıza oldukça destek veriyor, kaynağımızda var ancak sicil affı olmadığı için krediye ulaşmakta güçlük çekiyorlar. 2018 yılında yönetim olarak 40 milyon lira kredi kullandırmak hedefiyle esnaf ve sanatkarlarımızın hizmetinde olarak faydalanmalı için her zaman olduğu gibi yönetim kurulumuz ile tüm gayretimizle çalışacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylemiş olduğu gibi bizim kooperatifçiliğimiz, gerçek esnaf ve sanatkarı alın teri dökeni maddi ve manevi destekleyerek sevgiyle kucaklamaktadır.”

*** Tural yeniden başkan

Konuşmanın ardından yönetim ve denetim kurulu raporları üyeler tarafından onaylandı.

Daha sonra açık oylama usulü ile seçime geçildi. Mevcut Başkan Ahmet Tural ve ekibinin tek liste halinde girdiği seçimde Tural güven tazeleyerek, yeniden başkan seçildi. Ahmet Tural’ın yönetiminde ise Ramazan Şişman, Mehmet Çelik, Kaya Öksüz ve Halil İbrahim Dışpınar yer alıyor.