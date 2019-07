ITB Haber Bülteni



Ahmet Adar’dan Basın Bayramı Kutlama Mesajı



Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.



Başkanımız mesajında şu sözlere yer verdi: “Basın Bayramı, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basın sansürün kaldırılması birlikte her yıl 24 Temmuz’da kutlanmaktadır. İletişim çağı olan günümüzde; yazılı, işitsel ve görsel formatlarda, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmelerle ilgili toplumumuzu doğru bir şekilde bilgilendirmek için gece gündüz demeden fedakarca çalışan basın mensubu arkadaşlarımızı unutmak mümkün değildir.Onlar her zaman toplumumuzun hür sesi olmuştur.Toplumun duygu ve düşüncelerini, yaşanan gelişmeleri objektif bir şekilde, toplum hassasiyetlerini gözeterek duyuran basın mensuplarımız, demokrasinin ve kültürel gelişimin en büyük paydaşlarındandır.



Bu sebeple, Türk basını tarihin her döneminde, milletimizin gözü, kulağı ve sesi olma, toplumun doğru haber alma hakkına katkıda bulunma görevini başarı ile yerine getiren basın mensubu arkadaşlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayram'ını en içten dileklerimle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.