AEDAŞ, bölge enerjisine 900 milyon TL’lik yatırım yaptı

AEDAŞ, bölge enerjisine 900 milyon TL’lik yatırım yaptı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
                - AEDAŞ, bölge enerjisine 900 milyon TL’lik yatırım yaptı   
 
- Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Antalya, Burdur ve Isparta’da 2013-2017 yılı arasında enerji altyapısına 900 milyon TL yatırım yaptı.   
  Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtımını üstlenen AEDAŞ altyapı yatırımlarına devam ediyor. 2013 yılında abone sayısı 1 milyon 762 bin olan AEDAŞ, 2017’nin sonu itibarıyla bu rakamı 313 bin 985 artırarak 2 milyon 76 bine çıkardı. Abone sayısı yüzde 17,8 artarken abone sayısındaki en büyük yükseliş ise Antalya Kepez bölgesinde yaşandı. 
  Abone sayısı ile birlikte Antalya, Burdur ve Isparta’da son 5 yılda elektrik tüketiminde de yüzde 16,8’lik artış gözlendi. 2013 yılında bölgede toplam elektrik tüketimi 7 milyar 821 milyon kilovatsaat (kWh) düzeyinde iken 2017 sonunda bu rakam 9 milyar 141 milyon kWh’yi buldu. Artan abone ve tüketime karşın son 5 yıllık dönemde arıza sayısı ve sürelerinde ise rekor düşüşlere imza atıldı. 2013 yılında toplam arıza süresi 180 bin 458 saat düzeyinde iken bu rakam 2017 sonunda yüzde 59 oranında düşüşle 74 bin 418 saate geriledi. Aynı şekilde arıza adetlerinde de çarpıcı bir gerileme yaşandı. 2013 yılında 96 bin 36 olan arıza sayısı 2017 sonunda yüzde 65’lik düşüşle 33 bin 137 adede kadar indi. 
 
  5 yılda 900,9 milyon TL’lik yatırım 
  2013-2017 arasında bölgeye 900 milyon 985 bin TL’lik yatırım yapan AEDAŞ, 2018 yılı için de 210 milyon TL’nin üzerinde yatırım bütçesi ayırdı. Daha güvenli sokaklar için aydınlatma bakım, onarım ve yatırımlarına da büyük önem veren şirket, sadece 2017 yılında 40 bin 690 sokak armatürünün bakımını gerçekleştirdi. 2017 yılında 7 binin üzerinde yeni aydınlatma direği ve 18 binin üzerinde yeni armatür yatırımı gerçekleştiren şirket 3 bin 235 kilometre alçak ve orta gerilim hattının da bakımını tamamladı. 
 
 Müdüroğlu: “Sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz” 
 Genel Müdür Bahadır Müdüroğlu, “2018 yılında bölgemize 210 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz. 2017’de olduğu gibi bu yıl da kırsal şebekelerin yenilenmesi ve kapasitelerinin artırılması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Aydınlatma hem güvenli bir şehrin hem de kaliteli elektrik dağıtım hizmetinin temellerinden birini oluşturuyor. Bu sebeple enerjinin sürekliliğini sağlamak üzere sokak aydınlatmalarına yönelik planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmalarımıza bu yıl da devam edeceğiz. Başarılı ve gurur verici bir 5 yılı geride bıraktık. Ödüllerle de bu başarımızı taçlandırdık. Başarı ile uygulamaya geçirdiğimiz EBS Projesi ile ‘Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülü’nü, yine yüzde 100 yerli imkanlarla geliştirdiğimiz ‘Smart Seal-Akıllı Elektronik Mühür Sistemi’ ile Ar-Ge Başarı Ödülü’nü almaya hak kazandık. Akıllı Mühür ile birlikte bu dönemde toplam 19 Ar-Ge projesine imza atarak sektörümüze bu anlamda da öncülük ettik” dedi. 
 
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İHA
                                         
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