AA İdlib Muhabiri Burak Karacaoğlu “Savaş Muhabirliği”ni Anlattı

Anadolu Ajansı İdlib Muhabiri Burak Karacaoğlu, İletişim Fakültesince düzenlenen “Savaş Muhabirliği” isimli söyleşide öğrencilerle buluştu.İletişim Fakültesi Amfisi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, mesleki tecrübelerini paylaşan Burak Karacaoğlu, bir savaş muhabirinin dünyanın en zor işlerinden birini icra ettiğini söyledi. Savaş muhabirliğinin önce iyi bir muhabir olabilmekten geçtiğini vurgulayan Karacoğlu, şunları kaydetti: “Savaş bölgesine gitmek istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey bölgeyi iyi araştırmak olacaktır. Gideceğiniz yerin dinini, dilini, mezhebini, etnik kökenini iyi bilmeniz gerekir. Bu tür bilgiler ya hayat kurtarır ya da hayatınıza mal olur.”Afrin operasyonundan kesitler sunan Karacaoğlu, “Bunlar bir oyun, film sahnesi değil, tamamen gerçek olaylar. Savaş bölgesine gitmeden önce güvenilir bir kaynağa ulaşmanız sağlıklı olacaktır. Güvenliğinizi en üst seviyede tutmalısınız. O nedenle dikkat çekmemeli, coğrafyanın şartlarına uygun giyinmelisiniz. Bizim için en önemli olan ‘sır’dır. Gideceğimiz yeri sadece size yakın birisine söylemelisiniz. Yanınızda saklayabileceğiniz, şarjı çok giden, küçük bir telefon bulundurmalısınız. Cephe hatlarını çok iyi çalışmalısınız. Hangi grup nerede bulunuyor iyi bilmelisiniz.” tavsiyelerinde bulundu.Muhabirlik ve gazeteciliğin çok keyif verici bir meslek olduğunu sözlerine ekleyen Karacaoğlu, tarafsızlığın bazen mümkün olmadığını belirterek görülen her şeyin aktarılmasının problem yaratabileceğini, orada bulunan insanların canına mal olabileceğini söyledi. Önyargılı olmanın, rencide edecek cümleler yazılmasının sakıncalı olduğunun altını çizen Karacaoğlu, “En iyi haber kaynağı yereldir. Hastaneler, polis, asker, direnişçi bunlar birer örnektir. Ne kadar çok kaynak o kadar bilgi demektir. Bölgeye giderken sosyal medya paylaşımlarınızı da dikkate almalısınız. Coğrafyanın inancına, yapısına uymayan paylaşımlar, yakalanmanız halinde sizi zora sokabilir. Tedbirinizi iyi almalısınız. Korkunuzu yönetebilmelisiniz ki çevrenizdekileri riske atmayın. Soğukkanlı ve uyumlu, mental anlamda da güçlü olun. Kendinizi açlıkla terbiye edin, spor yapın. İlk yardım eğitimi alın ve silahları iyi tanıyın.” dedi.