- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, adını taşıyan Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ), vefatının 3.yılında sevdiği eserlerle anıldı.9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının üçüncü yılında adını taşıyan üniversitede anıldı. Gerçekleştirilen törende, Demirel’in sevdiği eserler, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Orkestrasınca Tenor Doç. Dr.Ömer Türkmenoğlu eşliğinde seslendirildi.Törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Demirel’in Türkiye için birçok yere imza attığını, bunun en güçlü örneğinin de adını taşıyan üniversite olduğunu söyledi. Kurulduğu günden bu yana her alanda itici güç haline gelen SDÜ’nün dünyada da kendinden söz ettiren bir üniversite olduğunu vurgulayan Dulupçu, “Demirel’in attığı bu imza, bugün her yerde konuşulan bir imza. Bu üniversite var oldukça, Demirel’i anmaya, adını yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.‘Süleyman Demirel’i bir renk olarak tanımlayan Dulupçu, 9. Cumhurbaşkanının sanata çok önem verdiğini, daha fazla gelişmesi için sürekli çabaladığını, bugün de çok önem verdiği sanatsal bir etkinlikle kendisini andıklarını belirtti.Demirel Vakfı Başkanı Nihan Demirel Atasagun ise Süleyman Demirel ile Şevket Demirel’i çok özlediklerini ifade ederek, “Bir omzumda amcamı, diğer omzumda ise babamı taşıyorum. Onlara buradan rahmet diliyor, başarılarıyla göğsümüzü kabartan Süleyman Demirel Üniversitesine böyle bir tören düzenledikleri için teşekkür ediyorum” dedi.Konuşmaların ardından geçtiğimiz yıl yapılan SDÜKKAN Tasarım Yarışmasında birinci olan Mimarlık Fakültesi Öğrencisi Emrecan Akyolcu’nun Süleyman Demirel’i anlatan tasarım t-shirti, Süleyman Demirel Kalkınma Müzesi’nde sergilenmek üzere Nihan Demirel Atasagun’a teslim edildi.İHA