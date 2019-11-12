81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor

81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şart bulunuyor
200 milyon m2 arazinin çiftçilere kiraya verilmesine ilişkin kararın ardından yatırımcılara da 20 milyon m2 hazine arazisi tahsis edilecek. İki yöntem ile kullanıma sunulacak araziler için tek şart yatırım teşvik belgesi almak olacak. Geçtiğimiz yıl 5 bin 914 firmaya yatırım teşvik belgesi verildi. Belgelerin toplam tutarı ise 157 milyar 296 milyon lira oldu. Öte yandan yatırımların kolaylaştırılması için tek muhatap dönemi başlatılacak. İzin, onay ve ruhsat süreçlerinin hızlı ve düşük maliyetli olması için Yatırım Bilgi Sistemi devreye alınacak. Her ilden en az bir olmak kaydıyla 81 ilde yatırım için fizibilite çalışması da yapılacak.

çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tarımsal yerli üretim için 200 milyon metrekare Hazine arazisinin çiftçilere kiraya verilmesine yönelik karar sonrasında benzer bir uygulama bu sefer de yatırımcılara yönelik olacak.
 
Yatırım teşvik uygulamaları kapsamında yatırım teşvik belgesine sahip yatırımcılara arz edilecek Hazine taşınmazı sayısında ciddi anlamda artış yaşanacak.
Bu kapsamda 2020 yılı için 20 milyon m2 Hazine arazisi için çalışma yürütülecek.
 
İKİ BAKANLIK ORTAK ÇALIŞACAK
Arazilerden yatırım teşvik belgesi almış olan yatırımcılar yararlanabilecek. Arazilerin tahsisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortak bir çalışma yürütecek.

YA KİRALANACAK YA DA SATILACAK
81 ilde teşvik belgesi alan yatırımcılara tahsis edilecek 20 milyon m2 arazi için iki yöntem izlenecek. Bunlardan birincisi taşınmazın uygun fiyatla uzun süreli kiralanması iken ikinci seçenek ise söz konusu arazinin emlak vergi değeri üzerinden piyasanın altında daha düşük fiyatla satılması olarak öne çıkıyor.

6 BİN BANDINA DAYANMIŞTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geçtiğimiz yıl 5 bin 914 firmaya yatırım teşvik belgesi verdi. Söz konusu belgelerin tutarı ise toplamda 157 milyar 296 milyon lira oldu. Yatırım Teşvik Belgelerinin 5 bin 581 tanesi yerli firmaya, 333 tanesi ise yabancı sermayeli firmalara verildi.

EN FAZLA TEŞVİK MARMARA'YA
Düzenlenen teşvik belgelerinin bölgelere göre dağılımı ise, en çok sabit yatırımın 80 milyar 319 milyon TL ile Marmara bölgesine yapılacağı öngörüldü.
Ege bölgesi için öngörülen sabit yatırım miktarı 21 milyar 677 milyon TL, İç Anadolu’da 18 milyar 154 milyon TL, Akdeniz’de 11 milyar 703 milyon TL oldu. Güneydoğu Anadolu’da 11 milyar 154 milyon TL, Karadeniz’de 7 milyar 365 milyon TL, Doğu Anadolu ise 2 milyar 929 milyon TL olduğu muhtelif bölgelere ise 3 milyar 995 milyon TL şeklinde oldu.
Yatırım teşvik belgesi sahiplerine sigorta prim desteği, vergi muafiyeti, faiz desteği gibi kolaylıklar ve faydalar da sağlanıyor.

ESNEK SİSTEME GEÇİLECEK
Öte yandan sadece yatırım yapmak isteyenlere arazi tahsil edilmeyecek. Mevcutta sunulan teşvik paketleri yerine yatırımcının ihtiyaç duyduğu destekten yararlanabileceği esnek bir sisteme geçilecek. Bu sayede yatırım esnasında ihtiyaç duyulan destek neyse yatırımcı bu paketi seçerek bürokratik engel olmadan hızlıca yatırımını hayata geçirebilecek.

TEK MUHATAP DÖNEMİ
Özel sektör yatırımlarının kolaylaştırılmasına yönelik de adım atılacak. Yatırımlara ilişkin her türlü bürokratik işlemin kamu idaresi tarafında tek bir muhatap üzerinden daha kısa sürede tamamlanmasına yönelik mevcut mevzuatta değişiklik yapılacak.

YATIRIM BİLGİ SİSTEMİ KURULACAK
Yatırımlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi için uluslararası standartlarda çözüm yollarının kullanımı yaygınlaştırılacak ve yatırımlara ilişkin izin, onay ve ruhsat süreçlerinin hızlı ve düşük maliyetli olması için Yatırım Bilgi Sistemi devreye alınacak.

HER İLE BİR FİZİBİLİTE
İllerin ve bölgelerin öne çıkan yatırım fizibiliteleri Kalkınma Ajanslarının da katkısı alınarak belirlenecek ve bu yatırımların hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile işbirliği içinde yatırımcılara tanıtımı yapılacak.
Bu kapsamda her ilden en az bir olmak üzere toplam 100 fizibilite çalışması hazırlanacak.

ÖNCELİKLİ SEKTÖR İÇİN ÇALIŞMA İZNİ
Proje bazlı teşvik sisteminde Türkiye'ye ilk defa gelen, stratejik ürünlerin üretimini amaçlayan yatırımlara da öncelik verilecek. Ayrıca öncelikli sektör yatırımlarında ise yatırımın yapılması, yönetilmesi veya işletilmesiyle ilgili yabancı kişilere ve ailelerine ikamet ve çalışma izni verilmesine yönelik idari düzenlemede yapılacak.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!
Dünyada çifte indirim Türkiye’de zam
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Yüzlerce Fidan Uluborlu'da Toprakla Buluştu
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 4 bin fidan dikildi
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı
Büyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!İtimat Mobilya'da bu ürünlerde büyük fırsat!06 Kasım 2019
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin EttiIsparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti08 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacakKredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak07 Kasım 2019
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldıIsparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı08 Kasım 2019
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağıIsparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı08 Kasım 2019
Isparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı06 Kasım 2019
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde BalıkIsparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık09 Kasım 2019
Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!Isparta'da etkin trafik denetimleri yapılıyor!06 Kasım 2019
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da GüçlüHarmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü07 Kasım 2019
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldıIsparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı07 Kasım 2019
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesiPara cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi09 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
Isparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandıIsparta'da hırsızlık operasyonları! 5 kişi yakalandı06 Kasım 2019
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaIsparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza07 Kasım 2019
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştuYazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu09 Kasım 2019
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!08 Kasım 2019